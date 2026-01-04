4 января, в рамках 18 тура Серии А, между собой сыграют Фиорентина – Кремонезе. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Фиорентина

За два тура до окончания первого круга, Фиорентина является худшей командой Серии А, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков, при одной игре в запасе. В последнем туре команда в гостях уступила на выезде одному из прямых конкурентов Парме – 0:1, хотя смотрелись, как минимум не хуже. Упомянутое поражение стало четвертым в пяти последних турах.

В Лиге конференций «фиалки» играли с переменным успехом, но в плей-офф турнира пробиться смогли. Даже при нынешних раскладах, есть ощущение, что клуб сможет остаться в элите итальянского футбола. Не сыграют в этой встрече Лемпти из-за травмы, под вопросом Фаццини, Кин и Мари.

Кремонезе

Для Кремонезе сезон складывается неплохо, так как клуб идет на 12 месте, отрыв от опасной зоны составляет 9 очков. Клубу важно удержаться в Серии А, ведь они новички элитного дивизиона. Сейчас у команды небольшой спад, так как не удается выиграть три встречи кряду, за это время набрали всего очко, при этом ни разу не забили.

В последнем туре Кремонезе уступил на своем поле Наполи со счетом 0:2, пропустив оба мяча еще в первом тайме. Команде важно вернуть уверенность, а для этого надо забивать и цепляться за очки. Только Коллоколо пропустят предстоящую битву из-за повреждения.

Личные встречи

Фиорентина имеет серьезное преимущество в очных противостояниях. Последний раз соперники пересекались в сезоне 2022/23, тогда «фиалки» выиграли оба матча дома – 3:2 дома и 2:0 в гостях, а потом прошли в полуфинале Кубка Италии – 2:0 в родных стенах и 0:0 на выезде.

Прогноз

«Фиалки» котируются фаворитами этой встречи, несмотря на то, что находятся на дне турнирной таблицы. Хозяева больше нуждаются в очках, но и Кремонезе важно держаться на плаву. Я думаю, у Фиорентины есть хорошие шансы одержать вторую победу в нынешнем чемпионате. Поставлю здесь на чистую победу хозяев поля за 1,75.