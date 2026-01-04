Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Фиорентина
04.01.2026 16:00 - : -
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 января 2026, 10:45 |
202
0

Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча пройдет 4 января в 16:00 по Киеву

04 января 2026, 10:45 |
202
0
Фиорентина – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

4 января, в рамках 18 тура Серии А, между собой сыграют Фиорентина – Кремонезе. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Фиорентина

За два тура до окончания первого круга, Фиорентина является худшей командой Серии А, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков, при одной игре в запасе. В последнем туре команда в гостях уступила на выезде одному из прямых конкурентов Парме – 0:1, хотя смотрелись, как минимум не хуже. Упомянутое поражение стало четвертым в пяти последних турах.

В Лиге конференций «фиалки» играли с переменным успехом, но в плей-офф турнира пробиться смогли. Даже при нынешних раскладах, есть ощущение, что клуб сможет остаться в элите итальянского футбола. Не сыграют в этой встрече Лемпти из-за травмы, под вопросом Фаццини, Кин и Мари.

Кремонезе

Для Кремонезе сезон складывается неплохо, так как клуб идет на 12 месте, отрыв от опасной зоны составляет 9 очков. Клубу важно удержаться в Серии А, ведь они новички элитного дивизиона. Сейчас у команды небольшой спад, так как не удается выиграть три встречи кряду, за это время набрали всего очко, при этом ни разу не забили.

В последнем туре Кремонезе уступил на своем поле Наполи со счетом 0:2, пропустив оба мяча еще в первом тайме. Команде важно вернуть уверенность, а для этого надо забивать и цепляться за очки. Только Коллоколо пропустят предстоящую битву из-за повреждения.

Личные встречи

Фиорентина имеет серьезное преимущество в очных противостояниях. Последний раз соперники пересекались в сезоне 2022/23, тогда «фиалки» выиграли оба матча дома – 3:2 дома и 2:0 в гостях, а потом прошли в полуфинале Кубка Италии – 2:0 в родных стенах и 0:0 на выезде.

Прогноз

«Фиалки» котируются фаворитами этой встречи, несмотря на то, что находятся на дне турнирной таблицы. Хозяева больше нуждаются в очках, но и Кремонезе важно держаться на плаву. Я думаю, у Фиорентины есть хорошие шансы одержать вторую победу в нынешнем чемпионате. Поставлю здесь на чистую победу хозяев поля за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
4 января 2026 -
16:00
Кремонезе
Победа Фиорентина 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Такие моменты можно транжирить и в 20 лет»
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/8 финала Кубка африканских наций
Марокко – Танзания. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Фиорентина Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 3
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04 января 2026, 10:21 0
Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января в 19:30 по Киеву

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04.01.2026, 08:14
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»
02.01.2026, 08:26 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
03.01.2026, 06:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем