ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Кевин отличился ассистом за Фулхэм в игре с Ливерпулем
В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась ничейным счетом 2:2.
В этой встрече первое результативное действие в АПЛ совершил бывший игрок «Шахтера» Кевин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вингер «Фулгема» на 90+7-й минуте отдал ассист на невероятный гол ударом из-за пределов штрафной площадки от Харрисона Рида. Этот мяч и принес «дачникам» ничью.
Всего Кевин успел провести уже 16 матчей в АПЛ после своего трансфера в «Фулгем» из «Шахтера» летом 2025 года за 40 миллионов евро.
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1
Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков
🅰️сист є, далі бажаємо Кевіну нарешті і голами відзначитись!😊