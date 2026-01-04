В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась ничейным счетом 2:2.

В этой встрече первое результативное действие в АПЛ совершил бывший игрок «Шахтера» Кевин.

Вингер «Фулгема» на 90+7-й минуте отдал ассист на невероятный гол ударом из-за пределов штрафной площадки от Харрисона Рида. Этот мяч и принес «дачникам» ничью.

Всего Кевин успел провести уже 16 матчей в АПЛ после своего трансфера в «Фулгем» из «Шахтера» летом 2025 года за 40 миллионов евро.

ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ