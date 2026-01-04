Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Англия
04 января 2026, 19:25 | Обновлено 04 января 2026, 19:36
404
2

Кевин отличился ассистом за Фулхэм в игре с Ливерпулем

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась ничейным счетом 2:2.

В этой встрече первое результативное действие в АПЛ совершил бывший игрок «Шахтера» Кевин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вингер «Фулгема» на 90+7-й минуте отдал ассист на невероятный гол ударом из-за пределов штрафной площадки от Харрисона Рида. Этот мяч и принес «дачникам» ничью.

Всего Кевин успел провести уже 16 матчей в АПЛ после своего трансфера в «Фулгем» из «Шахтера» летом 2025 года за 40 миллионов евро.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 2
Юра Ганусяк
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
