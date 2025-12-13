Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Мы понимали, против кого будем играть»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 08:38 |
188
1

Александр АНТОНЕНКО: «Мы понимали, против кого будем играть»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

13 декабря 2025, 08:38 |
188
1 Comments
Александр АНТОНЕНКО: «Мы понимали, против кого будем играть»
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после поражения своей команды от Металлиста 1925 (1:3) в 16 туре Украинской Премьер-лиги.

– Первая половина игры прошла под таким нашествием от «Металлиста 1925», но удалось выстоять. Скажите, ожидали ли такую ​​агрессию от соперника?

– Да, конечно, ожидали, мы понимали, против кого будем играть. Знали, что они будут наверняка больше владеть мячом и нагнетать, но мы были к этому готовы.

– Забитый мяч? Домашняя заготовка снова прошла?

– Я не знаю, как можно сказать «домашняя заготовка»… Мы упорно работаем над фланговыми атаками и завершением, и это приносит пользу.

– Этим забитым мячом прервали неприятную серию: почти 400 минут «Оболонь» не забивала. Насколько важно именно до этого зимнего перерыва прервать серию?

– Важнее было получить положительный результат, а серию прервать... Я не думаю, что на этом нужно особенно концентрироваться. Мы, конечно, работаем и понимали, что рано или поздно будем забивать мячи, но результат – самое главное.

– Второй тайм изменил ход событий: в течение четырех минут дважды пропустили. Расскажите, что произошло?

– Возможно, немного потеря концентрации, возможно, соперник начал действовать более агрессивно, где-то мы совершали не обязательные ошибки – поэтому пропустили. Надо разобрать, будем анализировать.

– Во время счета 1:2 выбегали лицом к лицу с голкипером, было столкновение, но арбитры не зафиксировали фола. Каково ваше мнение?

– Я еще не смотрел. Надо посмотреть, а потом уже что-то говорить.

– В этом сезоне был третий матч против «Металлиста 1925». Так получилось, что три голкипера разные играли в этих матчах. Как считаете, кто себя проявил лучше?

– Если мы в первом матче не пропустили, то, наверное, первый. Так говорить... Мы на это совершенно не обращаем внимание, кто больше готов, кто больше подходит под игру любого соперника. Так получилось, что с «Металлистом 1925» сыграли три матча и три разных вратаря.

– Третий сезон подряд команда играет в УПЛ. В этом сезоне команда набрала больше всего зачетных баллов в течение первого полугодия. Можно ли сказать, что вы удовлетворены результатами Оболони за эти полгода?

– В общем, братья… Я не знаю, надо все проанализировать: где мы могли подобрать, где можно потерять. Трудно сказать. То, что больше всего очков мы набрали, — это заслуга всей работающей команды, – сказал Антоненко.

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Он форвард и должен забивать еще больше»
Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
Александр Антоненко Оболонь Киев Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Футбол | 13 декабря 2025, 08:35 11
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13 декабря 2025, 07:52 5
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать

На украинца охотится «Фенербахче»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
Футбол | 12.12.2025, 15:31
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Футбол | 13.12.2025, 08:53
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Антоненко боєць, в нього все вийде добре.!!!
Ответить
0
Популярные новости
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем