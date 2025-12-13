Александр АНТОНЕНКО: «Мы понимали, против кого будем играть»

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после поражения своей команды от Металлиста 1925 (1:3) в 16 туре Украинской Премьер-лиги.

– Первая половина игры прошла под таким нашествием от «Металлиста 1925», но удалось выстоять. Скажите, ожидали ли такую ​​агрессию от соперника?

– Да, конечно, ожидали, мы понимали, против кого будем играть. Знали, что они будут наверняка больше владеть мячом и нагнетать, но мы были к этому готовы.

– Забитый мяч? Домашняя заготовка снова прошла?

– Я не знаю, как можно сказать «домашняя заготовка»… Мы упорно работаем над фланговыми атаками и завершением, и это приносит пользу.

– Этим забитым мячом прервали неприятную серию: почти 400 минут «Оболонь» не забивала. Насколько важно именно до этого зимнего перерыва прервать серию?

– Важнее было получить положительный результат, а серию прервать... Я не думаю, что на этом нужно особенно концентрироваться. Мы, конечно, работаем и понимали, что рано или поздно будем забивать мячи, но результат – самое главное.

– Второй тайм изменил ход событий: в течение четырех минут дважды пропустили. Расскажите, что произошло?

– Возможно, немного потеря концентрации, возможно, соперник начал действовать более агрессивно, где-то мы совершали не обязательные ошибки – поэтому пропустили. Надо разобрать, будем анализировать.

– Во время счета 1:2 выбегали лицом к лицу с голкипером, было столкновение, но арбитры не зафиксировали фола. Каково ваше мнение?

– Я еще не смотрел. Надо посмотреть, а потом уже что-то говорить.

– В этом сезоне был третий матч против «Металлиста 1925». Так получилось, что три голкипера разные играли в этих матчах. Как считаете, кто себя проявил лучше?

– Если мы в первом матче не пропустили, то, наверное, первый. Так говорить... Мы на это совершенно не обращаем внимание, кто больше готов, кто больше подходит под игру любого соперника. Так получилось, что с «Металлистом 1925» сыграли три матча и три разных вратаря.

– Третий сезон подряд команда играет в УПЛ. В этом сезоне команда набрала больше всего зачетных баллов в течение первого полугодия. Можно ли сказать, что вы удовлетворены результатами Оболони за эти полгода?

– В общем, братья… Я не знаю, надо все проанализировать: где мы могли подобрать, где можно потерять. Трудно сказать. То, что больше всего очков мы набрали, — это заслуга всей работающей команды, – сказал Антоненко.