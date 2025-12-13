Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Испания
13 декабря 2025, 06:02
Гвардиола может неожиданно покинуть Ман Сити и возглавить легендарный клуб

Тренер может вернуться в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может сменить место работы.

Журналист El Chiringuito Хосеп Педрерол заявил, что Гвардиола готовит свое возвращение в «Барселону» в июне, заменив на тренерском мостике Ханси Флика.

Гвардиола тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год – выиграл три Ла Лиги и две Лиги чемпионов. Это один из самых успешных периодов в истории клуба. Многие считают ту команду одной из сильнейших за всю историю футбола.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

Барселона Пеп Гвардиола чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
