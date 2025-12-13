Гвардиола может неожиданно покинуть Ман Сити и возглавить легендарный клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может сменить место работы.

Журналист El Chiringuito Хосеп Педрерол заявил, что Гвардиола готовит свое возвращение в «Барселону» в июне, заменив на тренерском мостике Ханси Флика.

Гвардиола тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год – выиграл три Ла Лиги и две Лиги чемпионов. Это один из самых успешных периодов в истории клуба. Многие считают ту команду одной из сильнейших за всю историю футбола.

