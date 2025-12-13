Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Канарейки не спели. Нант на выезде разгромно уступил Анже в Лиге 1
Чемпионат Франции
Анже
12.12.2025 21:45 – FT 4 : 1
Нант
Франция
13 декабря 2025, 06:51 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:56
ВИДЕО. Канарейки не спели. Нант на выезде разгромно уступил Анже в Лиге 1

Гости пропустили 4 мяча в матче чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Анже уверенно одолел Нант в домашнем матче 16-го тура Лиги 1.

Поединок, состоявшийся 12 декабря на стадионе «Раймон-Копа», завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Канарейки находятся делят последнее место в турнирной таблице с командой Мец (по 11 очков).

Анже имеет 22 балла (9-я позиция).

Лига 1. 16-й тур, 12 декабря 2025

Анже – Нант – 4:1

Голы: Абделли, 17 (пен), Шериф, 60, Джибирин, 85, Рао-Лиссоа, 90+4 – Сантонз, 81

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Лиллиан Рао-Лисоа (Анже).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Harouna Djibirin (Анже).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Фабьен Сантонз (Нант), асcист Майкель Лахдо.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Сидики Шериф (Анже), асcист Луи Мутон.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Химад Абделли (Анже).
Команда Джилардино в зоне вылета проиграла и остается в зоне вылета
Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Анже видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
