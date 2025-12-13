Франция13 декабря 2025, 06:51 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:56
44
0
ВИДЕО. Канарейки не спели. Нант на выезде разгромно уступил Анже в Лиге 1
Гости пропустили 4 мяча в матче чемпионата Франции
Анже уверенно одолел Нант в домашнем матче 16-го тура Лиги 1.
Поединок, состоявшийся 12 декабря на стадионе «Раймон-Копа», завершился победой хозяев со счетом 4:1.
Канарейки находятся делят последнее место в турнирной таблице с командой Мец (по 11 очков).
Анже имеет 22 балла (9-я позиция).
Лига 1. 16-й тур, 12 декабря 2025
Анже – Нант – 4:1
Голы: Абделли, 17 (пен), Шериф, 60, Джибирин, 85, Рао-Лиссоа, 90+4 – Сантонз, 81
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Лиллиан Рао-Лисоа (Анже).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Harouna Djibirin (Анже).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Фабьен Сантонз (Нант), асcист Майкель Лахдо.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Сидики Шериф (Анже), асcист Луи Мутон.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Химад Абделли (Анже).
