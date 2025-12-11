В пятницу, 12 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Нантом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Анже

Довольно неплохие результаты демонстрируют черно-белые в текущем сезоне. За 15 поединков Лиги 1 команда завоевала 19 баллов, что сейчас разрешают ей находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. От места в топ-5 «Анже» отстает на 5 зачетных пунктов, а от зоны вылета клуб оторвался уже на 8 очков.

В Кубке Франции коллектив стартует с 1/32 финала матчем против «Ле-Эрбье».

Нант

А вот «зелено-желтые» в текущем сезоне совсем не радуют. За 15 туров Лиги 1 им удалось добыть в борьбе лишь 11 очков – это позволяет клубу занимать предпоследнюю, 17-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны «Нант» отстает уже на 4 зачетных пункта.

В Кубке Франции команда начнет выступления со стадии 1/32 финала, где встретится с «Конкарно».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами царит равновесие – каждая команда имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Ни в одном из 8 последних матчей между клубами не было забито больше, чем 2 гола.

«Нант» не может победить уже 6 игр подряд. На счету клуба 4 поражения и 2 ничьих.

«Анже» и «Нант» забили по 13 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.6.