ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Бразилец будет стараться развивать «Сан-Жуан-де-Вер»
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес стал совладельцем португальского клуба третьего дивизиона «Сан-Жоау-де-Вер».
42-летний футболист, который в последний раз играл за мексиканский клуб «Пумас» в январе 2023 года, в марте 2025 года был оправдан апелляционным судом по обвинительному приговору за сексуальное насилие, после чего суд отменил четырех с половиной лет лишения свободы для Алвеса.
В заявлении клуба «Сан-Жоау-де-Вер» отмечено:
«Этот союз символизирует больше, чем структурные изменения.
Дани Алвес приносит глобальное видение, менталитет победителя и амбиции. «Сан-Жоау-де-Вер» предлагает идентичность, сообщество и историю, построенную усилиями. Вместе мы превращаемся в более крупный, устойчивый и вдохновляющий проект.
Это переломный момент, который укрепляет уверенность в проекте, в людях вокруг него и в ценностях, которые всегда определяли клуб. Четкое стремление к устойчивому развитию, к ценности истории и к построению крепкого, ответственного и страстного будущего».
«Сан-Жоау-де-Вер» выступает в Лига 3, третьем дивизионе португальского футбола, и никогда не играл в высшем дивизионе. Клуб базируется в районе Авейру, в метрополии Порту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Челси» высказался об отставке Энцо Марески
Португалец в восторге от Батагова