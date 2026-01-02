Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба
Португалия
02 января 2026, 13:41 | Обновлено 02 января 2026, 13:42
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Дани Алвес стал совладельцем футбольного клуба

Бразилец будет стараться развивать «Сан-Жуан-де-Вер»

Сан-Жуан де Вер

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес стал совладельцем португальского клуба третьего дивизиона «Сан-Жоау-де-Вер».

42-летний футболист, который в последний раз играл за мексиканский клуб «Пумас» в январе 2023 года, в марте 2025 года был оправдан апелляционным судом по обвинительному приговору за сексуальное насилие, после чего суд отменил четырех с половиной лет лишения свободы для Алвеса.

В заявлении клуба «Сан-Жоау-де-Вер» отмечено:

«Этот союз символизирует больше, чем структурные изменения.

Дани Алвес приносит глобальное видение, менталитет победителя и амбиции. «Сан-Жоау-де-Вер» предлагает идентичность, сообщество и историю, построенную усилиями. Вместе мы превращаемся в более крупный, устойчивый и вдохновляющий проект.

Это переломный момент, который укрепляет уверенность в проекте, в людях вокруг него и в ценностях, которые всегда определяли клуб. Четкое стремление к устойчивому развитию, к ценности истории и к построению крепкого, ответственного и страстного будущего».

«Сан-Жоау-де-Вер» выступает в Лига 3, третьем дивизионе португальского футбола, и никогда не играл в высшем дивизионе. Клуб базируется в районе Авейру, в метрополии Порту.

