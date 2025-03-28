Один из самых титулованных футболистов оправдан по делу об изнасиловании

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании, сообщает испанское издание Cope.

По информации источника, уголовная палата Суда Каталонии считает, что бывший игрок национальной сборной Бразилии имеет право на презумпцию невиновности, ведь показаний жертвы недостаточно.

Напомним, 22 февраля 24 года Дани Алвес был приговорен к тюремному сроку в 4.5 года. Уже через месяц после этого футболист вышел из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро.

Дани Алвес является одним из самых титулованных игроков в истории футбола - за свою карьеру он выиграл 41 трофей.