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28 марта 2025, 14:23 |
706
4

Один из самых титулованных футболистов оправдан по делу об изнасиловании

Дани Алвес получил право на презумпцию невиновности

28 марта 2025, 14:23 |
706
4
Один из самых титулованных футболистов оправдан по делу об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании, сообщает испанское издание Cope.

По информации источника, уголовная палата Суда Каталонии считает, что бывший игрок национальной сборной Бразилии имеет право на презумпцию невиновности, ведь показаний жертвы недостаточно.

Напомним, 22 февраля 24 года Дани Алвес был приговорен к тюремному сроку в 4.5 года. Уже через месяц после этого футболист вышел из тюрьмы под залог в размере 1 миллиона евро.

Дани Алвес является одним из самых титулованных игроков в истории футбола - за свою карьеру он выиграл 41 трофей.

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Дани Алвес тюрьма суд изнасилование
Дмитрий Вус Источник: Cope
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Sport.ua не завадило б трохи оновити дизайн сторінки мобільної версії сайту. Це на мою суб'єктивну думку. Вже вчетверте чи вп'яте просто гортаючи новину, ставлю оцінку у пів-зірки, не маючи при цьому жодного наміру. 
Або не дивуйтесь, що деякі новини мають занизький рейтинг. Певно, що я не один отак гортаючи ту чи іншу статтю, цілком випадково оцінюю її у зірку або у пів-зірки.
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Кінґ_ЮА
Трясця, невже у цих чмонь не було ні матері, ні доньки, ні сестри, ні дружини, яких так само можуть зґвалтувати усілякі алвеси, робіньї, просто, адже можуть, позаяк відч3увають імовірну безкарність?
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0
Кінґ_ЮА
Сподіваюся у його колишньої вистачить гідности не повертатися до нього через гроші.
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0
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