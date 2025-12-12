Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера

В четверг, 11 декабря, состоялся матч пятого тура Лиги конференций, в котором встретились итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Подопечные Паоло Ваноли одолели украинскую команду со счетом 2:1.

За несколько минут до начала встречи один из лидеров «бело-синих» Андрей Ярмоленко встретился на поле с бразильским защитником «Додо», который хорошо знаком украинским болельщикам, так как ранее играл в составе донецкого «Шахтера».

Футболисты тепло поприветствовали друг друга и продолжили готовиться к важному поединку. Додо в итоге вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, а Ярмоленко появился на поле во втором тайме.

Бразилец выступал в чемпионате Украины с 2018 по 2022 год (с перерывами). В Италию Додо перебрался из «Шахтера» за 15,4 млн евро. В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Встреча Андрея Ярмоленко и бывшего защитника донецкого Шахтера Додо