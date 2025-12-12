Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Лига конференций
12 декабря 2025, 12:37 |
1896
2

Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера

Бразильский защитник Додо ранее играл в составе донецкого «Шахтера»

12 декабря 2025, 12:37 |
1896
2 Comments
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В четверг, 11 декабря, состоялся матч пятого тура Лиги конференций, в котором встретились итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Подопечные Паоло Ваноли одолели украинскую команду со счетом 2:1.

За несколько минут до начала встречи один из лидеров «бело-синих» Андрей Ярмоленко встретился на поле с бразильским защитником «Додо», который хорошо знаком украинским болельщикам, так как ранее играл в составе донецкого «Шахтера».

Футболисты тепло поприветствовали друг друга и продолжили готовиться к важному поединку. Додо в итоге вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, а Ярмоленко появился на поле во втором тайме.

Бразилец выступал в чемпионате Украины с 2018 по 2022 год (с перерывами). В Италию Додо перебрался из «Шахтера» за 15,4 млн евро. В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Встреча Андрея Ярмоленко и бывшего защитника донецкого Шахтера Додо

По теме:
ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе
Альберт ГУДМУНДССОН: «Победа над Динамо? Рад, что повлиял на ход матча»
Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче
Лига конференций Фиорентина - Динамо Фиорентина Динамо Киев Шахтер Донецк Додо Андрей Ярмоленко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Футбол | 12 декабря 2025, 09:09 6
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров

УАФ рассчитывает на поддержку диаспоры в Европе

Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Футбол | 12 декабря 2025, 07:09 5
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский

Тренер возглавил «Нефтчи»

Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины
Футбол | 12.12.2025, 13:13
Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины
Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11.12.2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
👏
Ответить
+1
antt
Це перед матчем із Ісландією. Гумундсон так само спілкувався із Маліновським. Україна пройшла далі місяць тому, але вчора цей ісландець якраз обнулив лігу конференцій для Динамо забивши другий гол. Не дуже заслужений, принаймні те що бачив в огляді, хоча там захисники могли допогти воротарю щоб цього гола не було. При нічиї Динамо б мало теоретичні шанси, із чотирма пунктами, тобто на три менше від 24-го місця. Минулого року чотири команди пройшли в плейоф із сімома пунктами. А одна лише - ні.
Ответить
0
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 44
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
11.12.2025, 23:55 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем