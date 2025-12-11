Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
13.12.2025 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 декабря 2025, 18:26 | Обновлено 11 декабря 2025, 18:27
Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 декабря в 22:00 матч чемпионата Англии

Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Вулверхэмптон

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Вулверхэмптон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
