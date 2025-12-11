13.12.2025 22:00 - : -
Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 22:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Арсенал – ВулверхэмптонСмотреть трансляцию
