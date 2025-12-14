Арсенал – Вулвз – 2:1. Забивали только волки, победный на 90+4. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26
13 декабря лондонский Арсенал вырвал победу у Вулверхэмптона в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Эмирейтс в столице Англии и завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.
Все три гола были забиты волками – дважды в свои ворота. Автоголы оформили Сем Джонстон (голкипер) и Эрсон Москера (хавбек). Москера принес победу Арсеналу на 90+4-й минуте.
АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Джонстон, 70 (автогол), Москера, 90+4 (автогол) – Арокодаре, 90
Видеообзор матча
События матча
