  4. Арсенал – Вулвз – 2:1. Забивали только волки, победный на 90+4. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
13.12.2025 22:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
Англия
Арсенал – Вулвз – 2:1. Забивали только волки, победный на 90+4. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ 2025/26

Арсенал – Вулвз – 2:1. Забивали только волки, победный на 90+4. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря лондонский Арсенал вырвал победу у Вулверхэмптона в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Эмирейтс в столице Англии и завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три гола были забиты волками – дважды в свои ворота. Автоголы оформили Сем Джонстон (голкипер) и Эрсон Москера (хавбек). Москера принес победу Арсеналу на 90+4-й минуте.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Джонстон, 70 (автогол), Москера, 90+4 (автогол) – Арокодаре, 90

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Автогол забил Йерсон Москера (Вулверхэмптон), асcист Букайо Сака.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Вулверхэмптон), асcист Матеус Мане.
70’
ГОЛ ! Автогол забил Сэм Джонстоун (Вулверхэмптон).
Даниил Агарков
