13 декабря лондонский Арсенал вырвал победу у Вулверхэмптона в матче 16-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Эмирейтс в столице Англии и завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров.

Все три гола были забиты волками – дважды в свои ворота. Автоголы оформили Сем Джонстон (голкипер) и Эрсон Москера (хавбек). Москера принес победу Арсеналу на 90+4-й минуте.

АПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Джонстон, 70 (автогол), Москера, 90+4 (автогол) – Арокодаре, 90

Видеообзор матча