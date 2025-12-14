Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала
Англия
14 декабря 2025, 00:04 | Обновлено 14 декабря 2025, 00:05
4

Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала

Лондонцы обыграли «Вулверхэмптон»

Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Вулверхэмптон

В Лондоне завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Вулверхэмптон».

Поединок подарил драматическую развязку и несколько неожиданных моментов. Долгое время команды не могли открыть счет, однако на 70-й минуте гости допустили роковую ошибку – Сэм Джонстон срезал мяч в собственные ворота. Уже в компенсированное время «волки» отыгрались благодаря голу Толуваласе Арокодаре, но финальный аккорд остался за «канонирами»: на 90+4-й минуте Йерсон Москера отличился автоголом.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Победа 2:1 позволила «Арсеналу» с 36 очками продолжать возглавлять таблицу АПЛ, тогда как «Вулверхэмптон» с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Англии 2025/26, 16-й тур.

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Джонстон, 70 (аг), Москера, 90+4 (аг) – Арокодаре, 90.

Арсенал: Райя, Инкапье, Уайт (Льюис-Скелли 31), Тимбер, Салиба, Райс, Субименди (Мерино 58), Эзе (Эдегор 57), Мартинелли (Троссард 57), Дьокереш (Жезус 81), Сака.

Вулверхэмптон: Джонстон, Гомеш (Мане 86), Агбаду, Москера, Вольфе, Доэрти (Тшатшуа 69), Крейчий (Лопес 80), Нето, Гомес, Хван Хи Чхан (Ар'яс 80), Ларсен (Арокодаре 69).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Harun Bakircioğlu
Интересный второй тайм и концовка в английском стиле. Только думал писать, что годы идут, у Арсенала с психологией ничего не меняется - как только Сити похоже начал преодолевать проблемы и уже в 2 очках, так даже с 20-м местом пошли проблемы.. Но тут Артету спас Жезус и игроки Вулвз. Арсеналу надо переставать пускать слюни, Гвардиола завтра наверняка выиграет, и скорее всего это будет основная гонка в АПЛ.
Ответить
+2
TarasTaras94
Якщо і цього сезону каноніри не візьмуть АПЛ то буде трагедія. І літня трансферна кампанія неймовірно, і конкуренти нестабільні. Коли як не цього сезону?
Ответить
0
pol-55
З АV в Арса була кінцівка навпаки,а сьогодні Він знову *на коні* з додатковим часом.та щей з 2ма аг.
Ответить
0
avk2307
Да уж. После первого гола казалось что спокойно доведут игру до победы, но Арсенал неожиданно прижался к воротам и пропустили.
Победу то добыли, но такой слабой игры от Арсенала в этом сезоне еще не видел.
Ответить
0
