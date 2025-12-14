Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала

В Лондоне завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Вулверхэмптон».

Поединок подарил драматическую развязку и несколько неожиданных моментов. Долгое время команды не могли открыть счет, однако на 70-й минуте гости допустили роковую ошибку – Сэм Джонстон срезал мяч в собственные ворота. Уже в компенсированное время «волки» отыгрались благодаря голу Толуваласе Арокодаре, но финальный аккорд остался за «канонирами»: на 90+4-й минуте Йерсон Москера отличился автоголом.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Победа 2:1 позволила «Арсеналу» с 36 очками продолжать возглавлять таблицу АПЛ, тогда как «Вулверхэмптон» с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Англии 2025/26, 16-й тур.

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Джонстон, 70 (аг), Москера, 90+4 (аг) – Арокодаре, 90.

Арсенал: Райя, Инкапье, Уайт (Льюис-Скелли 31), Тимбер, Салиба, Райс, Субименди (Мерино 58), Эзе (Эдегор 57), Мартинелли (Троссард 57), Дьокереш (Жезус 81), Сака.

Вулверхэмптон: Джонстон, Гомеш (Мане 86), Агбаду, Москера, Вольфе, Доэрти (Тшатшуа 69), Крейчий (Лопес 80), Нето, Гомес, Хван Хи Чхан (Ар'яс 80), Ларсен (Арокодаре 69).

