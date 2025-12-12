Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
13.12.2025 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 декабря 2025, 16:48 | Обновлено 12 декабря 2025, 18:02
25
0

Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 13 декабря в 22:00 по Киеву

12 декабря 2025, 16:48 | Обновлено 12 декабря 2025, 18:02
25
0
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Арсенал

Чрезвычайно уверенные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. После 15 поединков Премьер-лиги команда имеет на балансе 33 зачетных пункта, позволяющих ей находиться на вершине турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», «канониры» оторвались на 2 очка. В Кубке английской лиги коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где встретится с «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов англичане вообще имеют 100% победную серию. За 6 игр клуб завоевал 18 баллов, благодаря которым находится на 1-й строчке турнирной таблицы.

Вулверхэмптон

А вот «волки» проводят сезон просто ужасно. После 15 туров чемпионата на счету команды только 2 балла (добыты благодаря ничьим против «Брайтона» и «Тоттенгема»), позволяющих клубу занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны команда отстает уже на 13 пунктах.

В Кубке английской лиги «Вулверхэмптон» дошел до 1/8 финала, где проиграл «Челси» со счетом 3:4.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полностью доминирует «Арсенал». За этот отрезок «канониры» одержали 5 побед с общим счетом 12:1.

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» проиграл в каждом из 9 последних матчах.
  • «Вулверхэмптон» забил 8, а пропустил 33 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самые плохие показатели среди всех команд турнира.
  • За 23 матча в текущем сезоне (все турниры) «Арсенал» пропустил всего 10 голов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -2 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
13 декабря 2025 -
22:00
Вулверхэмптон
Арсенал с форой -2 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бразильский футболист Брентфорда установил клубный рекорд в АПЛ
Бернли – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Вулверхэмптон Арсенал Лондон прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12 декабря 2025, 06:51 17
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело

Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола
Футбол | 12 декабря 2025, 17:05 0
Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола
Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола

Оцениваем прогресс «львов» и их наставника

Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?
Футбол | 12.12.2025, 13:52
Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?
Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2025, 00:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 52
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 2
Бокс
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем