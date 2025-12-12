В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Арсенал

Чрезвычайно уверенные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. После 15 поединков Премьер-лиги команда имеет на балансе 33 зачетных пункта, позволяющих ей находиться на вершине турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», «канониры» оторвались на 2 очка. В Кубке английской лиги коллектив квалифицировался в четвертьфинал, где встретится с «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов англичане вообще имеют 100% победную серию. За 6 игр клуб завоевал 18 баллов, благодаря которым находится на 1-й строчке турнирной таблицы.

Вулверхэмптон

А вот «волки» проводят сезон просто ужасно. После 15 туров чемпионата на счету команды только 2 балла (добыты благодаря ничьим против «Брайтона» и «Тоттенгема»), позволяющих клубу занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны команда отстает уже на 13 пунктах.

В Кубке английской лиги «Вулверхэмптон» дошел до 1/8 финала, где проиграл «Челси» со счетом 3:4.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полностью доминирует «Арсенал». За этот отрезок «канониры» одержали 5 побед с общим счетом 12:1.

Интересные факты

«Вулверхэмптон» проиграл в каждом из 9 последних матчах.

«Вулверхэмптон» забил 8, а пропустил 33 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самые плохие показатели среди всех команд турнира.

За 23 матча в текущем сезоне (все турниры) «Арсенал» пропустил всего 10 голов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -2 и коэффициентом 1.6.