Италия13 декабря 2025, 06:12 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:34
4
0
Команда Джилардино в зоне вылета проиграла и остается в зоне вылета
Лечче нанес поражение команде Пиза благодаря голу Николы Штулича
4
0
В стартовом матче 15-го тура Серии А 2025/26 «Лечче» минимально обыграл «Пизу».
Поединок, состоявшийся 12 декабря на стадионе Виа дель Маре, завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Единственный гол в матче на 72-й минуте забил вышедший на замену Никола Штулич за 5 минут до того.
Пиза под руководством Альберто Джилардино осталась с 10 очками в зоне вылета.
Серия А. 15-й тур, 12 декабря 2025
Лечче – Пиза – 1:0
Гол: Никола Штулич, 72
Видео гола и обзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Штулич (Лечче), асcист Ламек Банда.
