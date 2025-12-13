Команда Джилардино в зоне вылета проиграла и остается в зоне вылета

В стартовом матче 15-го тура Серии А 2025/26 «Лечче» минимально обыграл «Пизу».

Поединок, состоявшийся 12 декабря на стадионе Виа дель Маре, завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Единственный гол в матче на 72-й минуте забил вышедший на замену Никола Штулич за 5 минут до того.

Пиза под руководством Альберто Джилардино осталась с 10 очками в зоне вылета.

Серия А. 15-й тур, 12 декабря 2025

Лечче – Пиза – 1:0

Гол: Никола Штулич, 72

