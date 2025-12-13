Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Джилардино в зоне вылета проиграла и остается в зоне вылета
Чемпионат Италии
Лечче
12.12.2025 21:45 – FT 1 : 0
Пиза
Италия
13 декабря 2025, 06:12 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:34
4
0

Команда Джилардино в зоне вылета проиграла и остается в зоне вылета

Лечче нанес поражение команде Пиза благодаря голу Николы Штулича

Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 15-го тура Серии А 2025/26 «Лечче» минимально обыграл «Пизу».

Поединок, состоявшийся 12 декабря на стадионе Виа дель Маре, завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Единственный гол в матче на 72-й минуте забил вышедший на замену Никола Штулич за 5 минут до того.

Пиза под руководством Альберто Джилардино осталась с 10 очками в зоне вылета.

Серия А. 15-й тур, 12 декабря 2025

Лечче – Пиза – 1:0

Гол: Никола Штулич, 72

Видео гола и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Штулич (Лечче), асcист Ламек Банда.
Лечче Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Альберто Джилардино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
