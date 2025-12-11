Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Лечче – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лечче
12.12.2025 21:45 - : -
Пиза
Италия
Матч начнется 12 декабря в 21:45 по Киеву

В пятницу, 12 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Пизой». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Лечче

В текущем сезоне команда в очередной раз продолжает борьбу за выживание в Серии А. После 14 туров на счету «Лечче» есть всего 13 очков, благодаря которым клуб занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив оторвался пока только на 3 зачетных пункта – столько же баллов отделяет его от 12-й позиции.

Из Кубка Италии команда вылетела еще на стадии 1/16 финала, проиграв «Милану» со счетом 3:0.

Пиза

Для новичка Серии А текущий сезон тоже складывается достаточно непросто. За 14 раундов национальной лиги «Пиза» получила всего 10 очков – такие результаты позволяют ей находиться на 18 месте турнирной таблицы.
Расстояние от безопасной 17-й ступени составляет уже 3 балла.

В Кубке Италии команда также потерпела поражение на стадии 1/16 финала, проиграв «Торино» со счетом 1:0.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в апреле 2022 года в рамках Серии В. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Лечче».

Интересные факты

  • «Пиза» не победила ни в одном из 7 предыдущих поединков. На счету клуба 4 ничьих и 3 поражения.
  • И «Лечче», и «Пиза» забили по 10 голов в текущем сезоне Серии А – самый худший результат среди всех команд.
  • В 7 домашних матчах Серии А в этом сезоне «Лечче» одержал всего 1 победу.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Лечче
12 декабря 2025 -
21:45
Пиза
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
