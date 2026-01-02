ВАН ДЕЙК: «Намерения очевидны – мы хотим играть лучше»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура АПЛ с «Лидсом» – 0:0.

«Я думаю, мы создали недостаточно моментов, чтобы заслуживать победу. Конечно, «Лидс» хорошо защищался, но мы должны были сыграть лучше. В завершающей трети игры мы выглядели не лучшим образом, и, очевидно, важно было не пропустить – а мы это сделали хорошо. Но мы хотим играть значительно лучше в завершающей фазе – показать то, что можем.

Это был один из тех вечеров, и мы не можем долго зацикливаться на этом. Намерения очевидны – мы хотим играть лучше, но, к сожалению, этого не произошло, и теперь нам нужно сосредоточиться на поездке в Лондон, что тоже будет очень, очень сложно.

Я думаю, нужно оставаться терпеливыми, даже если хочешь как можно быстрее атаковать, выходить на последнюю линию обороны соперника. Но пространство не всегда есть, его нужно создавать, играть с фланга на фланг, удерживать соперника на одном фланге и затем переключаться на другой. Нужно делать все то, что мы знаем, что можем делать и показывали, но, к сожалению, в завершающей трети игры мы выглядели недостаточно хорошо».

Плотный график и восстановление? Конечно, это наша ответственность как игроков «Ливерпуля» на нашей позиции. Нужно заботиться о себе: хорошо спать, правильно питаться, отдыхать, выполнять необходимые процедуры и режим восстановления, чтобы быть готовыми, и затем мы снова выходим на поле – это часть жизни».