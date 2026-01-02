Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ДЕЙК: «Намерения очевидны – мы хотим играть лучше»
Англия
02 января 2026, 13:24 | Обновлено 02 января 2026, 13:25
73
0

ВАН ДЕЙК: «Намерения очевидны – мы хотим играть лучше»

Капитан «Ливерпуля» недоволен игрой команды в матче с «Лидсом»

02 января 2026, 13:24 | Обновлено 02 января 2026, 13:25
73
0
ВАН ДЕЙК: «Намерения очевидны – мы хотим играть лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура АПЛ с «Лидсом» – 0:0.

«Я думаю, мы создали недостаточно моментов, чтобы заслуживать победу. Конечно, «Лидс» хорошо защищался, но мы должны были сыграть лучше. В завершающей трети игры мы выглядели не лучшим образом, и, очевидно, важно было не пропустить – а мы это сделали хорошо. Но мы хотим играть значительно лучше в завершающей фазе – показать то, что можем.

Это был один из тех вечеров, и мы не можем долго зацикливаться на этом. Намерения очевидны – мы хотим играть лучше, но, к сожалению, этого не произошло, и теперь нам нужно сосредоточиться на поездке в Лондон, что тоже будет очень, очень сложно.

Я думаю, нужно оставаться терпеливыми, даже если хочешь как можно быстрее атаковать, выходить на последнюю линию обороны соперника. Но пространство не всегда есть, его нужно создавать, играть с фланга на фланг, удерживать соперника на одном фланге и затем переключаться на другой. Нужно делать все то, что мы знаем, что можем делать и показывали, но, к сожалению, в завершающей трети игры мы выглядели недостаточно хорошо».

Плотный график и восстановление? Конечно, это наша ответственность как игроков «Ливерпуля» на нашей позиции. Нужно заботиться о себе: хорошо спать, правильно питаться, отдыхать, выполнять необходимые процедуры и режим восстановления, чтобы быть готовыми, и затем мы снова выходим на поле – это часть жизни».

По теме:
Названы самые популярные спортивные события 2025 года по ставкам
Джон ТЕРРИ: «Полностью шокирован – я этого не ожидал»
Коуч Сандерленда: «Ничья с Ман Сити? Это была хорошая игра»
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль - Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс
Иван Чирко Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Футбол | 02 января 2026, 08:04 2
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением

Тренер подвел итоги событий 2025 года

Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Футбол | 01 января 2026, 17:33 0
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба

Перестало биться сердце Паши Касанова

Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Футбол | 02.01.2026, 07:39
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Сенсационный вариант: Шапаренко заинтересовал 19-кратного чемпиона
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Футбол | 02.01.2026, 12:20
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Тотальный кризис в Селтике: бунты фанатов и паранойя руководства
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Футбол | 01.01.2026, 16:15
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 23
Футбол
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 2
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 6
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем