Коуч Милана удивил целью на сезон: «Я не говорю, что буду рад, но...»

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри заявил, что клуб стремится постоянно стремиться играть в Лиге чемпионов. Специалист отметил важность успеха в Серии А.

«Нам нужно думать о нашей цели – попасть в четверку лучших, мы смотрим на вещи трезво. Мы думаем о завтрашнем матче на сложном поле, «Кальяри» – непростой соперник, против которого нужно оставаться в игре до последней минуты.

Важно добиться цели в июне, сделать все возможное. «Милан» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, у нас должны быть амбиции к высоким целям – только так можно добиться желаемого. Я не говорю, что был бы рад четвертому месту, но если «Милан» выйдет в ЛЧ, цель будет достигнута», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.