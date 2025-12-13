Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  У кого 8.9? Известна оценка Цыганкова за невероятный матч в Ла Лиге
Испания
13 декабря 2025, 08:14 |
У кого 8.9? Известна оценка Цыганкова за невероятный матч в Ла Лиге

Украинцу удалось оформить дубль

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

12 декабря прошел поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне. Каталонцы выиграли матч – 2:1.

С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Виктор стал главным героем поединка, оформив дубль в матче. По завершении встречи авторитетный портал WhoScored поставил вингеру оценку 8,9 баллов – самую высокую в матче.

Владислав Ванат получил за матч от WhoScored лишь 5,9 баллов.

Оценки матча Жирона Реал» Сосьедад от WhoScored

Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Реал Сосьедад - Жирона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
