У кого 8.9? Известна оценка Цыганкова за невероятный матч в Ла Лиге
Украинцу удалось оформить дубль
12 декабря прошел поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».
Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне. Каталонцы выиграли матч – 2:1.
С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
Виктор стал главным героем поединка, оформив дубль в матче. По завершении встречи авторитетный портал WhoScored поставил вингеру оценку 8,9 баллов – самую высокую в матче.
Владислав Ванат получил за матч от WhoScored лишь 5,9 баллов.
Оценки матча Жирона Реал» Сосьедад от WhoScored
