У кого 8.9? Известна оценка Цыганкова за невероятный матч в Ла Лиге

12 декабря прошел поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне. Каталонцы выиграли матч – 2:1.

С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Виктор стал главным героем поединка, оформив дубль в матче. По завершении встречи авторитетный портал WhoScored поставил вингеру оценку 8,9 баллов – самую высокую в матче.

Владислав Ванат получил за матч от WhoScored лишь 5,9 баллов.

Оценки матча Жирона Реал» Сосьедад от WhoScored