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Лига Европы
13 февраля 2025, 22:15 |
106
0

Порту – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени

13 февраля 2025, 22:15 |
106
0
Порту – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

Лига Европы. 1/16 финала

Порту – Рома – 0:0 (обноволяется)

Голы:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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