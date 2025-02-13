Лига Европы13 февраля 2025, 22:15 |
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Порту – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени
13 февраля 2025, 22:15 |
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В четверг, 13 февраля, проходит первый матч между «Порту» и «Ромой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимает стадион Драгау в Порту. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
Лига Европы. 1/16 финала
Порту – Рома – 0:0 (обноволяется)
Голы:
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