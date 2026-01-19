Франция19 января 2026, 05:02 |
ПСЖ готов разочаровать Забарного. Трансфер за 35-40 миллионов евро
Батраков может перейти в парижский клуб
19 января 2026, 05:02 |
«ПСЖ» может добавить в состав еще одного российского футболиста.
Как сообщают французские СМИ, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш заинтересовался полузащитником «локомотива» Алексеем Батраковым.
Отмечается, что московский клуб оценивает Батракова в 35-40 миллионов евро – сумму, которую парижане готовы заплатить за игрока.
Добавим, что Илья Забарный ранее неоднократно публично выражал жесткую позицию в отношении России, называя ее «государством-террористом», что делает потенциальный трансфер еще более резонансным.
