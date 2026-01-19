Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ готов разочаровать Забарного. Трансфер за 35-40 миллионов евро
Франция
ПСЖ готов разочаровать Забарного. Трансфер за 35-40 миллионов евро

Батраков может перейти в парижский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Батраков

«ПСЖ» может добавить в состав еще одного российского футболиста.

Как сообщают французские СМИ, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш заинтересовался полузащитником «локомотива» Алексеем Батраковым.

Отмечается, что московский клуб оценивает Батракова в 35-40 миллионов евро – сумму, которую парижане готовы заплатить за игрока.

Добавим, что Илья Забарный ранее неоднократно публично выражал жесткую позицию в отношении России, называя ее «государством-террористом», что делает потенциальный трансфер еще более резонансным.

трансферы локомотив москва чемпионат россии по футболу ПСЖ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Foot-Parisien
