«ПСЖ» может добавить в состав еще одного российского футболиста.

Как сообщают французские СМИ, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш заинтересовался полузащитником «локомотива» Алексеем Батраковым.

Отмечается, что московский клуб оценивает Батракова в 35-40 миллионов евро – сумму, которую парижане готовы заплатить за игрока.

Добавим, что Илья Забарный ранее неоднократно публично выражал жесткую позицию в отношении России, называя ее «государством-террористом», что делает потенциальный трансфер еще более резонансным.