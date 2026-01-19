Миколенко уже 18 матчей подряд играет в стартовом составе Эвертона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 января 2026, 03:43 | Обновлено 19 января 2026, 04:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко стабильно удерживает место в основном составе английского «Эвертона».

Он имеет отличную серию и вышел в стартовом составе уже в 18 матчах подряд в сезоне Премьер-лиги 2025/26. Украинец играет ключевую роль в обороне клуба и пользуется доверием главного тренера.

Миколенко продолжает стабильно выходить в основе «Эвертона» в матчах чемпионата, не пропуская поединков в стартовом составе.

Эта серия начала формироваться с матча 4-го тура против «Ливерпуля» и включает 18 подряд игр «Эвертона» в чемпионате. При этом в 17 последних матчах Виталий отыграл все 90 минут.

Миколенко защищает цвета клуба с 2022 года. 18 января «Эвертон» на выезде сенсационно обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Выступления Виталия Миколенко за Эвертон в сезоне АПЛ 2025/26

Виталий Миколенко Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Астон Вилла - Эвертон статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
