Капитан Барселоны разнес арбитра после поражения Барселоны

Де Йонг пожаловался на судью после матча в Ла Лиге
Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг подверг критике работу главного арбитра после неудачи в поединке 20–го тура испанского первенства против «Реала Сосьедад» (1:2).
«По моему убеждению, сегодня мы были достойны победы. У нас имелись все возможности для этого, однако необходимо доводить дело до голов.
Полагаю, мы показали качественный футбол, но игру не вытянули. Нужно пользоваться шансами. Мы создали массу моментов, но их голкипер выдал выдающийся матч.
Единственное, что хочется подчеркнуть: с этим рефери вести диалог невозможно. Я исполняю роль капитана и не нахожу этому объяснений.
Он смотрит на меня с таким выражением лица, будто он стоит выше меня. Это по–настоящему злит. Такое поведение недопустимо.
В концовке встречи я призывал судью: «Следи за временем, дай нам больше минут, добавь еще», однако он проигнорировал просьбу. Свисток прозвучал ровно через девять минут, что кажется мне полным безумием.
Я высказал ему свои претензии, за что получил карточку. Контакта с этим арбитром просто не существует», – цитирует де Йонга Sport.es.
После завершения 20 туров Ла Лиги «Барселона» с 49 баллами удерживает лидерство в таблице. «Реал Сосьедад», имея в активе 24 очка, находится на девятой позиции.
