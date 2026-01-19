Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 18-кратный чемпион страны приблизился к соглашению с игроком Динамо
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 05:32 |
508
0

Бленуце уже вскоре может сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

«Динамо» Бухарест, 18-кратный чемпион Румынии, приблизилось к подписанию нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце, сообщает prosport.ro.

По информации источника, стороны достигли существенного прогресса в переговорах, а сам футболист положительно настроен на возможный переезд в Румынию Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил активные контакты с украинской стороной.

«Учитывая переговоры с представителями киевского «Динамо», мы настроены оптимистично, и с игроком у нас все хорошо», – сказал Николеску.

Ранее сообщалось, что румынский клуб рассматривает вариант аренды Бленуце с правом выкупа.

Динамо Киев Динамо Бухарест чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Prosport.ro
