18-кратный чемпион страны приблизился к соглашению с игроком Динамо

«Динамо» Бухарест, 18-кратный чемпион Румынии, приблизилось к подписанию нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце, сообщает prosport.ro.

По информации источника, стороны достигли существенного прогресса в переговорах, а сам футболист положительно настроен на возможный переезд в Румынию Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил активные контакты с украинской стороной.

«Учитывая переговоры с представителями киевского «Динамо», мы настроены оптимистично, и с игроком у нас все хорошо», – сказал Николеску.

Ранее сообщалось, что румынский клуб рассматривает вариант аренды Бленуце с правом выкупа.