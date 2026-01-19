Гауфф разобрала зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Aus Open

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде американка в двух сетах разгромила Камиллу Рахимову (Узбекистан, WTA 93) за 1 час и 35 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:2, 6:3

Проблемы Коко с двойными ошибками никуда не делась – за матч американка оформил семь штук.

Гауфф в седьмой раз выступает на кортах Мельбурна и в шестой раз преодолела стартовый круг. Лучшим результатом Коко на Aus Open является полуфинал 2024 года.

Следующей соперницей Гауфф на Australian Open будет Ольга Данилович, которая днем ранее прошла Винус Уильямс.

Рахимова до ноября 2025 года представляла россию, а затем перебралась под флаг Узбекистана.

С 2000 года Гауфф стала одной из четырех теннисисток в возрасте 21 года и моложе, одержавших 75 и более побед в одиночном разряде на турнирах Grand Slam, наряду с Винус Уильямс, Сереной Уильямс и Марией Шараповой.

Коко также одержала 250-ю победу в карьере на уровне Тура. В возрасте 21 года и 311 дней Гауфф стала самой молодой теннисисткой, достигшей этой отметки, со времен Каролин Возняцки (20 лет и 316 дней) в 2011 году.

