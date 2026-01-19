Экс-игрок Реала: «Выходить на поле вместе с Месси – предел мечтаний»

Серхио Регилон высказался о своем трансфере в «Интер Майами». Экс–защитник таких грандов, как «Реал», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», теперь будет выступать в одной команде с Лионелем Месси.

О возможности играть бок о бок с Месси: «Стать частью этого клуба и выходить на поле вместе с Лео – предел мечтаний. Для любого профи было бы большой честью даже просто следить за тем, как он готовится к матчу на разминке».

Об отношении со стороны бывших лидеров «Барселоны»: «Меня встретили гораздо душевнее, чем я мог себе представить. Все былые спортивные конфликты остаются исключительно на газоне. Прием оказался невероятным, я не ожидал такого теплого отношения».

О замене Жорди Альбы: «Жорди – фигура, которую нельзя заменить. На мой взгляд, он является величайшим игроком на позиции левого защитника в истории испанского футбола», – отметил Регилон.