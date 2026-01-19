Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конкурент Довбика отличился голом в своем дебютном матче за Рому
Италия
19 января 2026, 04:50 |
Мален перешел к римлянам на правах аренды

19 января 2026, 04:50 |
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 21–го тура итальянской Серии А столичная «Рома» одержала гостевую победу над «Торино» (2:0).

Счет в этом противостоянии на 26–й минуте открыл нападающий Дониелл Мален. Данный успех стал для него дебютным взятием ворот в составе «волков».

Следует отметить, что нидерландский форвард перешел в стан римлян на правах аренды из английской «Астон Виллы». В соглашении зафиксирована возможность последующего выкупа прав на игрока за сумму в 25 миллионов евро.

До этого Мален провел за коллектив из Бирмингема 46 матчей в различных официальных турнирах, имея в своем активе 10 голов и 2 результативные передачи.

По теме:
Миколенко уже 18 матчей подряд играет в стартовом составе Эвертона
Милан – Лечче – 1:0. Как забил Никлас Фюллькруг. Видео гола и обзор матча
Первый гол Фюллькруга в Италии. Милан вырвал победу у аутсайдера Серии A
Рома Рим Дониелл Мален Серия A Астон Вилла Артем Довбик
Михаил Олексиенко
