Конкурент Довбика отличился голом в своем дебютном матче за Рому

В рамках 21–го тура итальянской Серии А столичная «Рома» одержала гостевую победу над «Торино» (2:0).

Счет в этом противостоянии на 26–й минуте открыл нападающий Дониелл Мален. Данный успех стал для него дебютным взятием ворот в составе «волков».

Следует отметить, что нидерландский форвард перешел в стан римлян на правах аренды из английской «Астон Виллы». В соглашении зафиксирована возможность последующего выкупа прав на игрока за сумму в 25 миллионов евро.

До этого Мален провел за коллектив из Бирмингема 46 матчей в различных официальных турнирах, имея в своем активе 10 голов и 2 результативные передачи.