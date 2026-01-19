Динамо может подписать контракт с футболистом сборной Украины

Летом истекает контракт вингера киевского «Динамо» Владислава Кабаева.

По информации источника, столичный клуб, вероятно, продлит соглашение с игроком сборной Украины по схеме 1+1. В то же время источник отмечает, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому «Динамо» параллельно мониторит трансферный рынок и рассматривает альтернативные варианты усиления позиции вингера.

В текущем сезоне Кабаев сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее киевский клуб объявил о продлении соглашения с Михавко.