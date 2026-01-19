Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо может подписать контракт с футболистом сборной Украины
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 04:32 |
Будущее Кабаева пока не определено

ФК Динамо. Владислав Кабаев

Летом истекает контракт вингера киевского «Динамо» Владислава Кабаева.

По информации источника, столичный клуб, вероятно, продлит соглашение с игроком сборной Украины по схеме 1+1. В то же время источник отмечает, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому «Динамо» параллельно мониторит трансферный рынок и рассматривает альтернативные варианты усиления позиции вингера.

В текущем сезоне Кабаев сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее киевский клуб объявил о продлении соглашения с Михавко.

Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей!
