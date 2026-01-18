В Реале думают, что Лунин перейдет в один из крупнейших клубов АПЛ

Лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

По информации источника, внутри руководства «бланкос» существует мнение, что украинский голкипер уже мог достичь предварительной договоренности с английским клубом о возможном переходе.

В этом сезоне в активе Лунина три матча и восемь пропущенных голов.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.