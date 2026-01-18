В Реале думают, что Лунин перейдет в один из крупнейших клубов АПЛ
Украинцем серьезно интересуется лондонский «Челси»
Лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.
По информации источника, внутри руководства «бланкос» существует мнение, что украинский голкипер уже мог достичь предварительной договоренности с английским клубом о возможном переходе.
В этом сезоне в активе Лунина три матча и восемь пропущенных голов.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 января и начнется в 19:30 по Киеву
Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком