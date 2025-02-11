Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Элина в двух сетах проиграла Джессике Пегуле в 1/16 финала тысячника в Катаре
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла 5-й ракетке мира Джессике Пегуле (США).
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 6:7 (3:7)
Во второй партии украинка проигрывала 2:4, сумела сделать счет 4:4. До тай-брейка ни одна из теннисисток не сумела взять ни одна свою подачу. На тае сильнее оказалась американка.
Это была 7-я встреча соперниц. Джессика выиграла пятый очный поединок.
Следующей соперницей Пегулы будет победительница противостояния Дарья Касаткина – Элина Аванесян.
Украину на кортах Катара в одиночном разряде продолжит представлять только Марта Костюк, которая ранее одолела Коко Гауфф. Еще две украинки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина не сумели преодолеть 1-й круг.
Элина на старте тысячника в Дохе в волевом стиле одолела Маркету Вондроушову.
Digging deep in that second set🙅♀️@JPegula holds off Svitolina 6-2, 7-6(3) to advance in #QatarTotalEnergiesOpen! pic.twitter.com/uFKsnpm2SS— wta (@WTA) February 11, 2025
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Тут під час матчу врубили десь поруч з кортом якесь мусульманське лайно коли дудять в якісь труби протягом декількох хвилин - все ок, від тенісисток нуль претензій, адже раптом образиш релігію терористів, нормально подають подачі, все ок, нічого не заважає, бачиш, можуть коли треба.
Віддавати свою подачу, щоб потім брати чужу, щоб потім віддавати свою.