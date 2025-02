Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла 5-й ракетке мира Джессике Пегуле (США).

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 6:7 (3:7)

Во второй партии украинка проигрывала 2:4, сумела сделать счет 4:4. До тай-брейка ни одна из теннисисток не сумела взять ни одна свою подачу. На тае сильнее оказалась американка.

Это была 7-я встреча соперниц. Джессика выиграла пятый очный поединок.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница противостояния Дарья Касаткина – Элина Аванесян.

Украину на кортах Катара в одиночном разряде продолжит представлять только Марта Костюк, которая ранее одолела Коко Гауфф. Еще две украинки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина не сумели преодолеть 1-й круг.

Элина на старте тысячника в Дохе в волевом стиле одолела Маркету Вондроушову.

Digging deep in that second set🙅‍♀️@JPegula holds off Svitolina 6-2, 7-6(3) to advance in #QatarTotalEnergiesOpen! pic.twitter.com/uFKsnpm2SS