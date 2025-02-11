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WTA
11 февраля 2025, 18:03 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:21
2394
22

Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе

Элина в двух сетах проиграла Джессике Пегуле в 1/16 финала тысячника в Катаре

11 февраля 2025, 18:03 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:21
2394
22
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла 5-й ракетке мира Джессике Пегуле (США).

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 6:7 (3:7)

Во второй партии украинка проигрывала 2:4, сумела сделать счет 4:4. До тай-брейка ни одна из теннисисток не сумела взять ни одна свою подачу. На тае сильнее оказалась американка.

Это была 7-я встреча соперниц. Джессика выиграла пятый очный поединок.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница противостояния Дарья Касаткина – Элина Аванесян.

Украину на кортах Катара в одиночном разряде продолжит представлять только Марта Костюк, которая ранее одолела Коко Гауфф. Еще две украинки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина не сумели преодолеть 1-й круг.

Элина на старте тысячника в Дохе в волевом стиле одолела Маркету Вондроушову.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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u6464u
прикро, по зубах була суперниця, з великим бажанням грала Еліна, боєць.
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+5
introvert
Ну, тут просто залишається констатувати, що Джессіка Еліну переграла. Причому в усіх компонентах тенісу, тож перемогла по ділу. Справжня Світоліна - з зарядженістю на гру, з характером - на корті з`явилась лише під кінець другої партії, коли було вже надто пізно. 
Цікаво, поїде в Емірати готуватись до Дубаї, чи буде чекати в Катарі на Гаеля?
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+3
mevast
Чергового дива не сталося. Незважаючи на результат гра була рівною, але суперниця була більш точнішою. Перша подача рідко проходила, а друга - на руку суперниці. Вдача в критичні моменти відвернулась. Тим не менше Еліна в черговий раз продемонструвала бійцівський характер, за що ій подяка.
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+2
paw
Треба визнати очевидне - Пегула сьогодні біла сильнішою за Еліну! Весь час накидувати суперниці м'ячик по центру під зручний форзенд, або слайс - так у досвідчених спортсменів не виграти! А скільки невимушених і майже всі - в сітку...
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+2
Vitaly Kozak
Хто знає, як би завершився поєдинок, якби Джессіка не була свіженька, сьогодні грала не першу гру на турнірі, або якби вчора в Еліни не був такий виснажливий поєдинок чи грала вона його на день раніше. Втім, чекаємо кращого жеребу і виступу в Дубаях.
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+1
Nba37
Ну ещё отмечу, что вчера было потрачено много сил против Вондрусовой
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+1
Nba37
Очень жаль, могла Свитолина выиграть у Пегулы, процент первой подачи в этом сезоне низкий 
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+1
C.Пеклов
Дуже гідно грала Еліна проти 5 ракетки.На жаль трохи не вистачило сил та й влучність сьогодні підвела.Але гадаю незабаром Еля покаже теніс більш високого гатунку!Хай щастить!
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+1
Vlad Holl
Без емоцій і натхення , наче це не тисячник. 
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+1
Alehandro
На відміну від Еліни, Пегула завжди знає навіщо виходить до сітки, а не імпровізує на ходу з сумнівними результатами...Коли суперниця біля сітки, Еліна теж губиться: елементарним парашутом перекинути не може, обвідні летять куди завгодно...
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0
Андрій Заліщук
Шкода, поганенько рухалася по корту Еля, хоча боролася до останнього, ще раз респект Марті за вибиту Коко, Шрамковій і Альоні за вибитих кацапок
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0
Nba37
Из положительного то что Шрамкова, Остапенко выиграли свои матчи, ну и Марта Костюк играла очень хорошо и закономерно обыграла Гауфф
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0
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Первый Среди Равных
Хтось поаплодував чи розмовляє на трибунах - тенісисти вже не можуть подати, їм треба повна тиша.
Тут під час матчу врубили десь поруч з кортом якесь мусульманське лайно коли дудять в якісь труби протягом декількох хвилин - все ок, від тенісисток нуль претензій, адже раптом образиш релігію терористів, нормально подають подачі, все ок, нічого не заважає, бачиш, можуть коли треба.
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-1
Первый Среди Равных
Світоліна для цієї Пегули клієнт.
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-1
Артур Отаманчук
На самом деле было недостаточно времени на акклиматизацию, тем более что поле было не в идеальном состоянии, к тоже слабых игроков сейчас почти не осталось, ну будем разбираться, мы ещё не видели повтор, слишком рано делать какие-либо выводы.
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-2
androma
Так і живемо : то  Марта разок виблистне, то Еліна разок. Іноді ще й Даяна
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-2
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easterly
А як можна переграти, коли грає примітивно і тупо? Ще скільки раз потрібно програти, щоб нарешті зрозуміти, що накидувати під зручний удар суперниці - це дійсно тупо?
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-2
Nba37
И ещё скажу о Залищуке, гнида трусливая 
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-4
max3535
К сожалению уровень разный здесь 
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-4
Первый Среди Равных
Просто дурепа! 
Віддавати свою подачу, щоб потім брати чужу, щоб потім віддавати свою.
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-8
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