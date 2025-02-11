Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала украинка сыграла против третьей ракетки мира Коко Гофф из США. Поединок прошел 1-м запуском на центральном корте. Победу за 1 час и 14 минут со счетом 2:0 по сетам одержала теннисистка из Украины.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 5:7

Это была пятая встреча соперниц, преимущество в очных матчах все еще на стороне Коко – 3:2 по победам друг над другом.

Следующей соперницей Костюк будет победительница противостояния Магда Линетт (WTA 36) – Магдалена Френх (WTA 28). Обе теннисистки представляют Польшу.