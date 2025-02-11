Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
WTA
11 февраля 2025, 16:14 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:21
3552
28

Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф

11 февраля 2025, 16:14 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:21
3552
28
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала украинка сыграла против третьей ракетки мира Коко Гофф из США. Поединок прошел 1-м запуском на центральном корте. Победу за 1 час и 14 минут со счетом 2:0 по сетам одержала теннисистка из Украины.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 5:7

Это была пятая встреча соперниц, преимущество в очных матчах все еще на стороне Коко – 3:2 по победам друг над другом.

Следующей соперницей Костюк будет победительница противостояния Магда Линетт (WTA 36) – Магдалена Френх (WTA 28). Обе теннисистки представляют Польшу.

По теме:
ФОТО. Вот она, первая ракетка страны! Как это было: Костюк шокировала Гауфф
Костюк прокомментировала победу над Гауфф на супертурнире в Дохе
Марта Костюк – Коко Гауфф. Невероятная победа в Дохе. Видеообзор матча
Коко Гауфф Марта Костюк WTA Доха
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(58)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Футбол | 11 февраля 2025, 08:24 1
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси

Легендарный хавбек выбрал бразильца Роналдо

Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Бокс | 10 февраля 2025, 16:49 1
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе

Фьюри убрали из рейтинга

Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
Футбол | 11.02.2025, 09:05
Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
ВИДЕО. Серена Уильямс зажгла на Супербоуле под дисс-трек на своего бывшего
Теннис | 11.02.2025, 05:21
ВИДЕО. Серена Уильямс зажгла на Супербоуле под дисс-трек на своего бывшего
ВИДЕО. Серена Уильямс зажгла на Супербоуле под дисс-трек на своего бывшего
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10.02.2025, 19:05
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
За цей матч респект Костюк. З самого початку гра у Гофф не пішла, а Марта зіграла на диво стабільно зібрано і не дозволила Коко повернути свою гру, хоча у другому сеті уже здавалось очікуваний перелом настав. Вітання Марті зі скальпом такого зубра!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Неприємно здивувала відсутність трансляції на Сетанті, хоча, наприклад, програний матч Калініної на якомусь нещасному напів-айтіефі з Клужа вони показати не забули. Та й Еліну вчора увагою не оминули. Зазвичай люблю слухати англомовних коментаторів, але сьогодні вони аж надто явно вболівали за американку, і майже не коментували вдалу гру Марти(( Ну а те, що спорт.уа оформлював цю новину півгодини - взагалі за межею добра і зла. Я за цей час встиг забути половину речей, які хотів написати)) Хоча останнє може й на краще.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Igrok4
Грала спокійно та стабільно, заслужена перемога   
Ответить
+3
roman75zpr
Вау! Браво! То Даяна зажгла, теперь очередь Марты с треском посрамить скептиков... И надо же, и Спорт ЮА с прогнозом в отношении количества геймов угадали))
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Після вильоту Динамо, це як віддушина, молодець Мартуся, просто клас...а NBA37 сосе десь в сторонці, не по його сценарію все пішло
Ответить
+2
introvert
Чесно кажучи, подивившись першу гру Марти на турнірі, а потім прочитавши новину тут на сайті, неабияк здивувався загальному тону коментарів. Подумалось, що або я зовсім перестав розбиратись в тенісі, або з левовою часткою коментаторів щось трішки не так. На щастя для моєї самооцінки, виявилось, що в тенісі я все ще щось та тямлю) Марта показала в першому колі рівно стільки, скільки й треба показувати в першому колі - цілком достатньо, щоб, не розкриваючи всіх карт,  впевнено і без зайвих зусиль здолати слабшу за класом суперницю. Проте тут встигли її забулити і дружно поховати будь-які шанси на подальший прохід. Особисто я дивився на цей матч з оптимізмом, бо Гофф за своїм стилем гри набагато зручніша для Марти, ніж ті ж сабаленка чи Свьонтек, і дуже радий, що не помилився. 
Ответить
+2
introvert
Молодчинка, Марта. Нарешті зібрала все докупи і зіграла кращий матч за рівнем продемонстрованого тенісу в цьому році. Так тримати! 
Ответить
+2
mevast
Браво Марто! Дива продовжуються. Надія, що Коко буде не в найкращій формі, здійснилась. Але це не применшує твоєї заслуги. І справа не в подачі, в кількості помилок. Трапилась метаморфоза. Перед нами була не та Марта, до якої ми звикли. Врівноважена поведінка на корті, розсудлива гра - запорука успіху. Надіємось на продовження метаморфози та перемоги в наступній грі вже без дива.
Ответить
0
u6464u
гарна гра від обох гравчінь, на Марту приємно дивитися коли вона  веде себе належним чином, здається Марта даремно час не витрачала, робота над помилками відпрацьовується.
Ответить
0
max3535
Ого , вот это сюрприз. Молодец 
Ответить
0
oldman
Якщо не тупити, можна і до півфіналу дійти.
А далі треба всього лише вибити Сабаленку і в фіналі Свьонтек, хоча ця теж може за звичкою відлетіти аби кому.
Ответить
0
paw
Скажіть, ласочка, куди поділася Санра Занєвська? Марта що - змінила тренера? Дякую!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Артур Отаманчук
Зачем загуглил коко гофф как это развидеть
Ответить
0
dd d
марті перед кожним матчем треба пити валерянку чи шось таке заспокійливе. Сьогодні трохи прихворіла, й прям всю нервічеську хрінь зняло... так би завжди
Ответить
0
Первый Среди Равных
А куди пропав Матусевич? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Молодець!!Ось це порадувала,й не тільки результатом, а й класною грою!А вчора хтось вже "поховав "Марту.Вірити й підтримувати треба всіх наших й все буде добре!Успіху в наступному матчі!
Ответить
0
kollekciy
Марту з перемогою. Був впевнений що з Гофф у Марти як раніше будут хороші шанси. Вона тільки 1 гру з 5 очних з Гофф зіграла слабко.
Ответить
0
Shvendya7
Теперь нужно, чтобы она против полячки без короны выходила
Ответить
0
paw
Ну просто вумничка! Ну просто нема слів!
Ответить
0
apepa
Эти локальные успехи уже надоели. Когда будет настоящая бомба в виде победы на турнире Большого Шлема?
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
10.02.2025, 12:06 1
Футбол
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
10.02.2025, 21:14 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем