Кулушевски проводит самый результативный сезон в карьере

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски в матче против «Астон Виллы» отдал ассист, который стал его 19-м результативным действием в этом сезоне.

9 февраля состоялся поединок Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.

Кулушевски забил 9 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах, превзойдя показатели всех предыдущих сезонов. Лучше всего до этого он проявил себя в сезоне 2021/22, когда за 47 матчей отметился 18 результативными действиями (7 голов и 11 ассистов).

«Шпоры» вылетели из Кубка Англии, а «Астон Вилла» прошла в следующий раунд соревнования.

