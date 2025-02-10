Кулушевски проводит самый результативный сезон в карьере
Во встрече против «Астон Виллы» Деян отдал результативную передачу
Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски в матче против «Астон Виллы» отдал ассист, который стал его 19-м результативным действием в этом сезоне.
9 февраля состоялся поединок Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.
Кулушевски забил 9 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах, превзойдя показатели всех предыдущих сезонов. Лучше всего до этого он проявил себя в сезоне 2021/22, когда за 47 матчей отметился 18 результативными действиями (7 голов и 11 ассистов).
«Шпоры» вылетели из Кубка Англии, а «Астон Вилла» прошла в следующий раунд соревнования.
Dejan Kulusevski has 19 G/A this season.— StatMuse FC (@statmusefc) February 9, 2025
The most he's ever had in a single season. pic.twitter.com/h9F7mmze6v
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