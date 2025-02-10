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Кубок Англии
10 февраля 2025, 03:56 |
32
0

Кулушевски проводит самый результативный сезон в карьере

Во встрече против «Астон Виллы» Деян отдал результативную передачу

10 февраля 2025, 03:56 |
32
0
Кулушевски проводит самый результативный сезон в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски в матче против «Астон Виллы» отдал ассист, который стал его 19-м результативным действием в этом сезоне.

9 февраля состоялся поединок Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.

Кулушевски забил 9 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах, превзойдя показатели всех предыдущих сезонов. Лучше всего до этого он проявил себя в сезоне 2021/22, когда за 47 матчей отметился 18 результативными действиями (7 голов и 11 ассистов).

«Шпоры» вылетели из Кубка Англии, а «Астон Вилла» прошла в следующий раунд соревнования.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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