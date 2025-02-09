09.02.2025 19:35 – FT 2 : 1
Англия09 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:56
84
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Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1. Очередная неудача шпор. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го этапа Кубка Англии
09 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:56
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В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».
Встречу принимал стадион Вилла Парк в Бирмингеме.
Хозяева поля одолели кризисных гостей со счетом 2:1.
Кубок Англии. 4-й этап
Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Рэмзи, 1, Роджерс, 64 – Тель, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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