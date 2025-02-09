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  4. Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1. Очередная неудача шпор. Видеообзор матча
Кубок Англии
Астон Вилла
09.02.2025 19:35 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
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Англия
09 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:56
84
0

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1. Очередная неудача шпор. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го этапа Кубка Англии

09 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:56
84
0
Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1. Очередная неудача шпор. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимал стадион Вилла Парк в Бирмингеме.

Хозяева поля одолели кризисных гостей со счетом 2:1.

Кубок Англии. 4-й этап

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Рэмзи, 1, Роджерс, 64 – Тель, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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Астон Вилла Астон Вилла - Тоттенхэм Тоттенхэм Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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