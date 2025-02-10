ПОСТЕКОГЛУ: «У нас отсутствуют 11 игроков основы. Мы так играем месяцами»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в Кубке Англии против «Астон Виллы».

«У нас ничего не меняется. Сейчас будет несколько недель без матчей посреди недели, и это уже хорошо.

Эта команда проделала очень большой объем работы за два с половиной месяца. Ее надо хвалить – игроки постоянно выходили на поле дважды в неделю. Теперь можно немного перезагрузиться и завершить сезон на очень хорошем уровне.

Также нужно себя проявить в еврокубках. Мы на хороших позициях, главное – чтобы травмированные игроки вернулись к игре.

Сегодня у нас отсутствовало 11 игроков основы, и мы так играем уже два с половиной месяца. Если забрать такое количество футболистов из любой команды, у всех были бы трудности.

Я доволен, что игроки борются до конца. Сейчас им нужна поддержка», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».