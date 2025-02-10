ПОСТЕКОГЛУ: «У нас отсутствуют 11 игроков основы. Мы так играем месяцами»
«Тоттенхэм» снова проигрывает, но теперь в Кубке
Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение в Кубке Англии против «Астон Виллы».
«У нас ничего не меняется. Сейчас будет несколько недель без матчей посреди недели, и это уже хорошо.
Эта команда проделала очень большой объем работы за два с половиной месяца. Ее надо хвалить – игроки постоянно выходили на поле дважды в неделю. Теперь можно немного перезагрузиться и завершить сезон на очень хорошем уровне.
Также нужно себя проявить в еврокубках. Мы на хороших позициях, главное – чтобы травмированные игроки вернулись к игре.
Сегодня у нас отсутствовало 11 игроков основы, и мы так играем уже два с половиной месяца. Если забрать такое количество футболистов из любой команды, у всех были бы трудности.
Я доволен, что игроки борются до конца. Сейчас им нужна поддержка», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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