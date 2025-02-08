В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на арене «Вилла Парк».

Астон Вилла

В предыдущем раунде Кубка Англии «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм» (2:1). Что до АПЛ, то бирмингемцы не побеждали в трех матчах подряд – ничьи с «Арсеналом» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1), а также поражение от «Вулверхемптона» (0:2). В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает восьмое место, набрав 37 очков. В домашних матчах АПЛ в этом сезоне «Астон Вилла» потерпела всего одно поражение (6 побед и 5 ничьих).

Тоттенхэм

«Тоттенхэму» наконец-то удалось прервать длительную серию поражений. В предыдущем туре АПЛ «шпоры» на выезде обыграли «Брентфорд» (0:2). При этом в четверг, 6 февраля, «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Английской лиги проиграл «Ливерпулю» (0:4). В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 14 месте, что для команды с таким составом и амбициями можно считать провалом. При этом забивает «Тоттенхэм» немало – 48 мячей в 24 матчах. В предыдущем раунде Кубка Англии «Тоттенхем» лишь в дополнительное время одолел «Тэмворс» (0:0 в основное, 3:0 в доп. вр.).

Личные встречи

В последних пяти противостояниях три победы у «Астон Виллы» и две у «Тоттенхэма». Матч первого круга АПЛ закончился победой «шпор» со счетом 4:1.

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Астон Вилла» забивает в среднем 1,67 гола за матч. Результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,75 гола за игру.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Робин Ольсен, Ян Матсен, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингз, Бубакар Камара, Юри Тилеманс, Росс Баркли, Морган Роджерс, Леон Бейли, Олли Уоткинс.

«Тоттенхэм»: Антонин Кински, Серхио Регилон, Раду Драгушин, Арчи Грэй, Педро Порро, Папе Сарр, Ив Биссума, Майки Мур, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Тимо Вернер.

Прогноз

Последние встречи команд прошли результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 2,0).