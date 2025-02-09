Дебют Рэшфорда и гол Теля. Астон Вилла обыграла Тоттенхэм в Кубке Англии

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимал стадион Вилла Парк в Бирмингеме.

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Уже на 1-й минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Джейкоба Рэмзи. Первая половина стала более успешной для «Астон Виллы», хотя у «шпор» был хороший момент для того, чтобы сравнять счет. Гол Моргана Роджерса на 64-й минуте практически полностью снял вопрос о победителе. Матиас Тель забил дебютный гол за лондонский клуб в компенсированное время, но на большее его команды не хватило. Команда Унаи Эмери победила со счетом 2:1 и прошла в следующий раунд Кубка Англии. «Тоттенхэм» с турниром попрощался.

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, играющий за «Астон Виллу» на правах аренды, дебютировал за бирмингемский клуб. Испанский вингер Марко Асенсио также сегодня провел дебютный матч в составе хозяев поля. Оба вышли на замену на 66-й минуте.

Кубок Англии. 4-й этап

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Рэмзи, 1, Роджерс, 64 – Тель, 90+1

Предупреждения: Бентанкур, 60, Бергвалл, 62, Порро, 80

Астон Вилла: Мартинес, Динь (Матсен, 81), Камара, Конса (Богарде), Гарсия, Тилеманс, Макгин, Рэмзи, Роджерс, Бэйли (Асенси, 66), Мален (Рэшфорд, 66)

Тоттенхэм: Кински, Спэнс, Грей, Дансо, Порро, Бентанкур (Сарр, 72), Бергвалл, Тель, Кулусевски, Мур (Биссума, 46), Сон

Фото матча: