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  4. Дебют Рэшфорда и гол Теля. Астон Вилла обыграла Тоттенхэм в Кубке Англии
Кубок Англии
Астон Вилла
09.02.2025 19:35 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
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Англия
09 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 09 февраля 2025, 21:52
559
1

Дебют Рэшфорда и гол Теля. Астон Вилла обыграла Тоттенхэм в Кубке Англии

Команда Унаи Эмери прошла следующий этап

09 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 09 февраля 2025, 21:52
559
1
Дебют Рэшфорда и гол Теля. Астон Вилла обыграла Тоттенхэм в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимал стадион Вилла Парк в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua

Уже на 1-й минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Джейкоба Рэмзи. Первая половина стала более успешной для «Астон Виллы», хотя у «шпор» был хороший момент для того, чтобы сравнять счет. Гол Моргана Роджерса на 64-й минуте практически полностью снял вопрос о победителе. Матиас Тель забил дебютный гол за лондонский клуб в компенсированное время, но на большее его команды не хватило. Команда Унаи Эмери победила со счетом 2:1 и прошла в следующий раунд Кубка Англии. «Тоттенхэм» с турниром попрощался.

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, играющий за «Астон Виллу» на правах аренды, дебютировал за бирмингемский клуб. Испанский вингер Марко Асенсио также сегодня провел дебютный матч в составе хозяев поля. Оба вышли на замену на 66-й минуте.

Кубок Англии. 4-й этап

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Рэмзи, 1, Роджерс, 64 – Тель, 90+1

Предупреждения: Бентанкур, 60, Бергвалл, 62, Порро, 80

Астон Вилла: Мартинес, Динь (Матсен, 81), Камара, Конса (Богарде), Гарсия, Тилеманс, Макгин, Рэмзи, Роджерс, Бэйли (Асенси, 66), Мален (Рэшфорд, 66)

Тоттенхэм: Кински, Спэнс, Грей, Дансо, Порро, Бентанкур (Сарр, 72), Бергвалл, Тель, Кулусевски, Мур (Биссума, 46), Сон

Фото матча:

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Астон Вилла Астон Вилла - Тоттенхэм Тоттенхэм Кубок Англии по футболу Морган Роджерс Джейкоб Рэмзи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Мдаа,Тотему нічого не світить,хіба що тепер вже Лисого (Д.Леві)пора міняти,з його менеджерством,але там старий *мараз-к*(власник)на це не піде.
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