Испания09 февраля 2025, 23:31 |
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Севилья – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 23-го тура Ла Лиги начался в 22:00 по киевскому времени
09 февраля 2025, 23:31 |
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В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».
Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
Ла Лига. 23-й тур
Севилья – Барселона – 1:1 (обновляется)
Голы: Варгас, 8 – Левандовски, 7
❗️ ГОЛ! Левандовски забил в ворота Севильи, 7-я минута, 0:1
❗️ ГОЛ! Варгас забил в ворота Барселоны, 8-я минута, 1:1
❗️ ГОЛ! Фермин Лопес забил в ворота Севильи, 46-я минута, 1:2
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
62’
Фермин Лопес (Барселона) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Севилья).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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