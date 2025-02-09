9 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда имела негласный, но заслуженный статус четвертой силы в футболе страны. Но последние сезоны явно не задались. Точнее, в позапрошлом розыгрыше резкий спад на внутренней арене был во многом компенсирован очередной победой в Лиге Европы. А темпорада 2023/2024 оказалась провальной по всем направлениям. Так, в Примере было набрано всего 41 очко, что позволило разместиться на 14-й позиции. Исправлять ситуацию позвали Хавьера Гарсию Пимьенту. Он, впрочем, так и болтается со своими подопечными в середине таблицы, показав разве что минимальный, незначительный прогресс, выигрывая не чаще, чем побеждая. Хотя в последних турах стабильно брали очки, а Жирону на выезде даже обыграли. С Хетафе тоже взяли ничью, закончив 1:1.

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Барселона

Клуб с лета играет под руководством Флика. Ханси обеспечил для своих новых подопечных прогресс, но не стабильность. Сине-гранатовые умеют играть ярко и зрелищно, в своем фирменном стиле. И это дает результат: немец уже в Каталонии завоевал первый трофей, в виде испанского Суперкубка. Да и в Лиге чемпионов, начав с поражения, получилось выдать результат на уровне лучших, что позволило отправиться напрямую в 1/8 финала. Но многое перечеркивается невероятным спадом в Примере. С ноября по январь была одна победа и шесть очков в восьми турах - это статистика на уровне аутсайдеров. Потом, правда, была разгромлена Валенсия со счетом 7:1. С ней же в кубке забили пять безответных мячей. В крайнем туре с Алавесом победили, правда, при этом ограничившись одним голом.

Статистика личных встреч

В девяти последних очных поединках была только одна ничья, и та в 2021-м году. 5:1 в октябре стало шестой победой сине-гранатовых кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в реальную борьбу тут. Гости явно сильнее и должны выиграть с форой -1 гол (коэффициент - 1,77).