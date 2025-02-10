Два гола за две минуты, травма, удаление. Барселона разгромила Севилью

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».

Встречу принимал Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

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С первых минут матч был насыщен событиями: на 7-й минуте польский форвард Роберт Левандовски забил с передачи Иньиго Матинеса. Но радость гостей длилась недолго: в первой же атаке швейцарский вингер хозяев поля Рубен Варгас сравнял счет. На 22-й минуте уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо покинул поле из-за полученного в борьбе повреждения. Его заменил Пау Кубарси. После этого клубы обменялись несколькими опасными моментами, наиболее запоминающимся из которых был удар через себя от вингера «Севильи» Лукебакио. При счете 1:1 на табло команды ушли на перерыв.

Спонсором веселья во второй половине встречи стал вышедший на замену полузащитник «сине-гранатовых» Фермин Лопес. Испанец, который заменил Гави, забил на 46-й минуте матча, чем шокировал «нервионцев». На 55-й минуте вингер гостей Рафинья увеличил преимущество своей команды, чем очень помог подопечным Ханси Флика: на 61-й минуте Фермин Лопес получил красную карточку за очень грубый подкат против полузащитника хозяев поля Джибриля Соу. Несмотря на то, что «Севилья» провела 30 минут в большинстве, команда Гарсии Пимьенто не смогла отыграться. Более того, вышедший на замену защитник «блаугранас» Эрик Гарсия сделал счет разгромным на 89-й минуте. Матч завершился со счетом 1:4.

«Барселона» с 48 очками расположилась на 3-м месте: До «Атлетико» осталось 1 очко, до «Реала» – 2. «Севилья» с 28 очками расположилась на 13-й позиции.

Ла Лига. 23-й тур

Севилья – Барселона – 1:4

Голы: Варгас, 8 – Левандовски, 7, Фермин Лопес, 46, Рафинья, 55, Гарсия, 89

Удаление: Фермин Лопес, 61

Предупреждения: Сауль, 16, Ромеро, 45+4, Баде, 67, Маркао, 88 – Гави, 38, Гарсия, 80

Севилья: Ньюланд, Педроса (Маркао, 87), Салас, Баде, Санчес, Соу (Сусо, 63), Гудель (Агуме, 76), Варгас (Ежуке, 63), Сауль (Буєно, 76), Лукебакио, Ромеро

Барселона: Щенсны, Бальде, Иньиго Мартинес, Араухо (Кубарси, 22), Кунде, де Йонг (Гарсия, 71), Педри, Рафинья, Гави (Фермин Лопес, 46), Ямал (Мартин, 89), Левандовски (Ольмо, 71)

Фото матча: