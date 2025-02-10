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Севилья
09.02.2025 22:00 – FT 1 : 4
Барселона
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Испания
10 февраля 2025, 00:40 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:47
970
0

Севилья – Барселона – 1:4. Беспощадная машина. Видео голов и обзор

Матч 23-го тура Ла Лиги начался в 22:00 по киевскому времени

10 февраля 2025, 00:40 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:47
970
0
Севилья – Барселона – 1:4. Беспощадная машина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».

Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Ла Лига. 23-й тур

Севилья – Барселона – 1:4

Голы: Варгас, 8 – Левандовски, 7, Фермин Лопес, 46, Рафинья, 55, Гарсия, 89

❗️ ГОЛ! Левандовски забил в ворота Севильи, 7-я минута, 0:1

❗️ ГОЛ! Варгас забил в ворота Барселоны, 8-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Фермин Лопес забил в ворота Севильи, 46-я минута, 1:2

❗️ ГОЛ! Рафинья забил в ворота Севильи, 55-я минута, 1:3

ГОЛ! 1:4. Эрик Гарсия, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
62’
Фермин Лопес (Барселона) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Севилья).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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