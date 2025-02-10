Севилья – Барселона – 1:4. Беспощадная машина. Видео голов и обзор
Матч 23-го тура Ла Лиги начался в 22:00 по киевскому времени
В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».
Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
Ла Лига. 23-й тур
Севилья – Барселона – 1:4
Голы: Варгас, 8 – Левандовски, 7, Фермин Лопес, 46, Рафинья, 55, Гарсия, 89
❗️ ГОЛ! Левандовски забил в ворота Севильи, 7-я минута, 0:1
❗️ ГОЛ! Варгас забил в ворота Барселоны, 8-я минута, 1:1
❗️ ГОЛ! Фермин Лопес забил в ворота Севильи, 46-я минута, 1:2
❗️ ГОЛ! Рафинья забил в ворота Севильи, 55-я минута, 1:3
ГОЛ! 1:4. Эрик Гарсия, 89 мин
События матча
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