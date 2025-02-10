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Испания
10 февраля 2025, 01:38 |
97
0

Ханс ФЛИК: «Играть с десятью игроками непросто, но мы смогли»

«Барселона» одержала убедительную победу над «Севильей»

10 февраля 2025, 01:38 |
97
0
Ханс ФЛИК: «Играть с десятью игроками непросто, но мы смогли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над «Севильей» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

«Я доволен нашим выступлением. Мы играли великолепно и заработали три очка.

Играть с 10 игроками очень непросто, но мы смогли добыть желаемый результат. Фермин переживает из-за удаления, но он также забил важный гол.

Так бывает, и это для нас хороший урок. Зато мы попробовали сыграть по схеме 4-4-1.

Сейчас ситуация лучше в отношении результата. Мы сосредоточены только на том, чтобы побеждать в каждом матче. Сейчас мы не думаем о том, как играют другие.

Впереди еще долгий сезон и много матчей. Готовимся к следующему», – прокомментировал Флик.

«Барселона» одержала на выезде убедительную победу со счетом 4:1.

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Александр Сильченко Источник: ФК Барселона
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