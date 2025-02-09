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Чемпионат Испании
Севилья
09.02.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 февраля 2025, 09:38 |
37
0

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 23-го тура Ла Лиги 9 февраля в 22:00 по Киеву

09 февраля 2025, 09:38 |
37
0
Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

9 февраля состоится матч 23-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В LIVE-таблице чемпионата Испании Барса с 45 очками занимает третье место. Выше находятся только Реал (50) и Атлетико (49), которые днем ранее расписали ничью 0:0.

В первой половине сезона (в 10-м туре) сине-гранатовые разгромили Севилью 5:1.

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Севилья Барселона Севилья - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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