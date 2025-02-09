9 февраля состоится матч 23-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В LIVE-таблице чемпионата Испании Барса с 45 очками занимает третье место. Выше находятся только Реал (50) и Атлетико (49), которые днем ранее расписали ничью 0:0.

В первой половине сезона (в 10-м туре) сине-гранатовые разгромили Севилью 5:1.

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.