Реал занял четвертое место среди команд Ла Лиги по интересному антирекорду
Выше в списке только «Лас-Пальмас», «Алавес» и «Жирона»
Мадридский «Реал» в матче против «Леганеса» был наказан 11-метровым ударом, став четвертой командой Ла Лиги по количеству назначенных пенальти в свои ворота (6).
5 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» (3:2). «Реал» вышел в 1/2 финала турнира.
Больше пенальти в свои ворота получили только «Лас-Пальмас» (9), «Алавес» (7) и «Жирона» (7). Еще пять команд имеют по шесть.
12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий противник «Реала» в соревновании.
6 - @realmadriden have been sanctioned with six penaltis in all competitions this season (none in LaLiga); only three Spanish teams conceded more: Las Palmas (9), Girona and Alavés (7) - another five teams with six as well-. Area.📐 pic.twitter.com/SKveVVSHDP— OptaJose (@OptaJose) February 5, 2025
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