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  4. Реал занял четвертое место среди команд Ла Лиги по интересному антирекорду
Кубок Испании
06 февраля 2025, 11:30 |
220
0

Реал занял четвертое место среди команд Ла Лиги по интересному антирекорду

Выше в списке только «Лас-Пальмас», «Алавес» и «Жирона»

06 февраля 2025, 11:30 |
220
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Реал занял четвертое место среди команд Ла Лиги по интересному антирекорду
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в матче против «Леганеса» был наказан 11-метровым ударом, став четвертой командой Ла Лиги по количеству назначенных пенальти в свои ворота (6).

5 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» (3:2). «Реал» вышел в 1/2 финала турнира.

Больше пенальти в свои ворота получили только «Лас-Пальмас» (9), «Алавес» (7) и «Жирона» (7). Еще пять команд имеют по шесть.

12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий противник «Реала» в соревновании.

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Реал Мадрид статистика Кубок Испании по футболу Леганес - Реал Алавес Жирона Лас-Пальмас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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