Реал занял четвертое место среди команд Ла Лиги по интересному антирекорду

Мадридский «Реал» в матче против «Леганеса» был наказан 11-метровым ударом, став четвертой командой Ла Лиги по количеству назначенных пенальти в свои ворота (6).

5 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» (3:2). «Реал» вышел в 1/2 финала турнира.

Больше пенальти в свои ворота получили только «Лас-Пальмас» (9), «Алавес» (7) и «Жирона» (7). Еще пять команд имеют по шесть.

12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий противник «Реала» в соревновании.

