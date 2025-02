Ман Юнайтед проиграл Кристал Пэласу и установил новый антирекорд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории Премьер-лиги не смог забить гол в четырех матчах подряд против одного соперника.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Оба гола забил Матета.

«Красные дьяволы» в четырех встречах с «Кристал Пэласом» не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола (0:1, 0:4, 0:0, 0:2).

В текущей кампании АПЛ подопечные Аморима занимают 13-ю позицию в турнирной таблице (8 побед, 5 ничьих, 11 поражений).

Manchester United have failed to score a goal in four consecutive games against a single opponent for the first time ever in the Premier League.



◉ L 0-1 vs. Palace

◉ L 4-0 vs. Palace

◉ D 0-0 vs. Palace

◉ L 0-2 vs. Palace



And they've now lost four of their last five PL… pic.twitter.com/AnOnT04IGv