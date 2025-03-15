В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

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Ипсвич Таун

«Ипсвич» проиграл последние три матча в АПЛ. Команда уступила «Тоттенхэму» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Кристал Пэлас» (0:1). «Ипсвичу» предстоит очень тяжелая борьба за выживание. Сейчас у команды 17 очков. До спасительного 17 места, которое занимает «Вулверхэмптон», шесть очков. Домашняя серия поражений «Ипсвича» составляет четыре матча. Команда на своем поле забила 10 мячей. Хуже результативность только у «Саутгемптона».

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» последнее время неудачно играет в гостях. Команда проиграла три последних поединка АПЛ на чужом поле. «Ноттингем Форест» уступил «Борнмуту» (0:5), «Фулхэму» (1:2) и «Ньюкаслу» (3:4). Матчи двух предыдущих туров «Ноттингем Форест» проводил дома. Команда сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0) и выиграла у «Манчестер Сити» (1:0). В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает третье место.

Личные встречи

В матче первого круга победу со счетом 1:0 одержал «Ноттингем Форест». Команды встречались 3 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты «Ноттингем Форест».

«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич» забивает в среднем по 0,71 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» в гостях составляет 1,57 гола за матч.

Возможные составы

«Ипсвич Таун»: Палмер, Дэвис, О'Ши, Гривз, Вулфенден, Каюсте, Филлипс, Энсисо, Кларк, Филоджин-Байдейс, Делап.

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Андерсон, Домингес, Гиббс-Вайт, Гадсон-Одой, Эланга, Вуд.

Прогноз

«Ноттингем Форест» постарается прервать серию из неудачных матчей на выезде. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.