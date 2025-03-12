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  4. Рафинья – четвертый самый быстрый игрок, принявший участие в 20 голах в ЛЧ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:10 |
84
0

Рафинья – четвертый самый быстрый игрок, принявший участие в 20 голах в ЛЧ

Бразилец оформил 3 результативных действия в поединке против «Бенфики»

12 марта 2025, 22:10 |
84
0
Рафинья – четвертый самый быстрый игрок, принявший участие в 20 голах в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Лидер «Барселоны» Рафинья в поединке против «Бенфики» отметился дублем и ассистом, став четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, который быстрее всех достиг отметки в 20 результативных действий (21).

11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Бенфикой». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Быстрее оформили 20 голевых действий в турнире только Луис Суарес (20), Руд ван Нистелрой (19) и Эрлинг Холанд (13).

В текущей кампании еврокубка Рафинья провел 10 поединков, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. «Каталонцы» по итогам двух встреч (4:1) вышли в 1/4 финала соревнования.

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Барселона Бенфика статистика Лига чемпионов Рафинья Диас Барселона - Бенфика Луис Суарес Эрлинг Холанд Руд ван Нистелрой
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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