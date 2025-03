Рафинья – четвертый самый быстрый игрок, принявший участие в 20 голах в ЛЧ

Лидер «Барселоны» Рафинья в поединке против «Бенфики» отметился дублем и ассистом, став четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, который быстрее всех достиг отметки в 20 результативных действий (21).

11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Бенфикой». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Быстрее оформили 20 голевых действий в турнире только Луис Суарес (20), Руд ван Нистелрой (19) и Эрлинг Холанд (13).

В текущей кампании еврокубка Рафинья провел 10 поединков, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. «Каталонцы» по итогам двух встреч (4:1) вышли в 1/4 финала соревнования.

Raphinha is the 4th fastest player to hit 20 goals/assists in UCL history ⚡️ pic.twitter.com/W4qWNtktXV