ФОТО. Не стал праздновать. Эмоции Зинченко после шедевра в Лиге чемпионов
Александр не праздновал гол, ведь он забил бывшей команде
12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «ПСВ» [первый поединок – 7:1].
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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«Канониры» вышли вперед на шестой минуте. Шедевральный гол удалось забить украинскому футболисту Александру Зинченко.
Зинченко не праздновал взятие ворот, ведь забил своей бывшей команде. Александр играл за ПСВ в сезоне 2016-17.
ФОТО. Не стал праздновать. Эмоции Зинченко после шедевра в Лиге чемпионов
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