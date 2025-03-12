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  4. ФОТО. Не стал праздновать. Эмоции Зинченко после шедевра в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:21 |
1444
1

ФОТО. Не стал праздновать. Эмоции Зинченко после шедевра в Лиге чемпионов

Александр не праздновал гол, ведь он забил бывшей команде

12 марта 2025, 22:21 |
1444
1
ФОТО. Не стал праздновать. Эмоции Зинченко после шедевра в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «ПСВ» [первый поединок – 7:1].

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Канониры» вышли вперед на шестой минуте. Шедевральный гол удалось забить украинскому футболисту Александру Зинченко.

Зинченко не праздновал взятие ворот, ведь забил своей бывшей команде. Александр играл за ПСВ в сезоне 2016-17.

ФОТО. Не стал праздновать. Эмоции Зинченко после шедевра в Лиге чемпионов

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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ Лига чемпионов Арсенал - ПСВ фото эмоции
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
молодец, благородно
хотя там его Коку за что то невзлюбил и гноил на банке всю аренду
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