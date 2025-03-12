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  4. Бавария – единственная команда в ЛЧ с 2019/20 по интересному достижению
Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:36 |
191
0

Бавария – единственная команда в ЛЧ с 2019/20 по интересному достижению

Команда Компани в гостях обыграла «Байер»

12 марта 2025, 22:36 |
191
0
Бавария – единственная команда в ЛЧ с 2019/20 по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» на выезде обыграла «Байер» и стала единственной командой с сезона 2019/20, которая в каждом розыгрыше Лиги чемпионов выходила в 1/4 финала.

11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Байер» и «Бавария». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Кейн и Дэвис.

На стадии 1/16 финала соревнования немецкий гранд по сумме двух матчей обыграл «Селтик» (2:1). В 1/8 финала «баварцы» уверенно выиграли оба поединка против команды Хаби Алонсо (общий счет – 5:0) и вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары «Арсенал» - «ПСВ».

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Байер Бавария статистика Лига чемпионов Байер - Бавария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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