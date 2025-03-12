Бавария – единственная команда в ЛЧ с 2019/20 по интересному достижению
Команда Компани в гостях обыграла «Байер»
«Бавария» на выезде обыграла «Байер» и стала единственной командой с сезона 2019/20, которая в каждом розыгрыше Лиги чемпионов выходила в 1/4 финала.
11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Байер» и «Бавария». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Кейн и Дэвис.
На стадии 1/16 финала соревнования немецкий гранд по сумме двух матчей обыграл «Селтик» (2:1). В 1/8 финала «баварцы» уверенно выиграли оба поединка против команды Хаби Алонсо (общий счет – 5:0) и вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары «Арсенал» - «ПСВ».
6 - Bayern Munich are the only team to have reached the quarter-finals of the UEFA Champions League in every season since 2019-20. Booked.@AlphonsoDavies pic.twitter.com/sKou7GgQ5w— OptaFranz (@OptaFranz) March 11, 2025
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