12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 18-й минуте 36-летний Иван Перишич сравнял счет. Первыми отличились канониры благодаря голу украинца Александра Зинченко.

❗️ ВИДЕО. Как 36-летний Перишич забил за ПСВ в матче с Арсеналом на Эмирейтс