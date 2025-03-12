Лига чемпионов12 марта 2025, 22:31 | Обновлено 12 марта 2025, 22:32
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ВИДЕО. Как 36-летний Перишич забил за ПСВ в матче с Арсеналом на Эмирейтс
Иван отличился в ворота канониров на 18-й минуте, быстро сравняв счет в ответной игре
12 марта 2025, 22:31 | Обновлено 12 марта 2025, 22:32
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12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 18-й минуте 36-летний Иван Перишич сравнял счет. Первыми отличились канониры благодаря голу украинца Александра Зинченко.
❗️ ВИДЕО. Как 36-летний Перишич забил за ПСВ в матче с Арсеналом на Эмирейтс
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