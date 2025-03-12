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Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:31 | Обновлено 12 марта 2025, 22:32
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ВИДЕО. Как 36-летний Перишич забил за ПСВ в матче с Арсеналом на Эмирейтс

Иван отличился в ворота канониров на 18-й минуте, быстро сравняв счет в ответной игре

12 марта 2025, 22:31 | Обновлено 12 марта 2025, 22:32
230
0
ВИДЕО. Как 36-летний Перишич забил за ПСВ в матче с Арсеналом на Эмирейтс
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 18-й минуте 36-летний Иван Перишич сравнял счет. Первыми отличились канониры благодаря голу украинца Александра Зинченко.

❗️ ВИДЕО. Как 36-летний Перишич забил за ПСВ в матче с Арсеналом на Эмирейтс

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Иван Перишич видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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