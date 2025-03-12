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12 марта 2025, 22:46 | Обновлено 12 марта 2025, 23:10
2848
1

ФОТО. Мать сына игрока Реала на грани выселения: футболист не помогает

Скандальная ситуация в окружении Тибо Куртуа

12 марта 2025, 22:46 | Обновлено 12 марта 2025, 23:10
2848
1
ФОТО. Мать сына игрока Реала на грани выселения: футболист не помогает
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Эльза Изак, мать внебрачного ребенка вратаря «Реала» Тибо Куртуа, заявила, что может потерять дом из-за долгов по ипотеке.

Бывшая дизайнер Versace встречалась с Куртуа в 2014 году, а в 2017-м родила сына Энцо.

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Сейчас ее жилье стоимостью 3 миллиона фунтов могут конфисковать из-за долга в 63 000 фунтов.

«Наш дом в ужасном состоянии. Я боюсь, что банк его заберет, и мы останемся без крыши над головой. Неужели Тибо, зарабатывая 240 тысяч фунтов в неделю, не может позаботиться о сыне?» – заявила Изак.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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Gargantua81
как же можно было так засрать дом за 3 млн?  надо было продолжать жить в хижине из говна и палок.
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