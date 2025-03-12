Такого еще не было. В игре Атлетико – Реал установлен рекорд Лиги чемпионов

12 марта в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».

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Уже на 27-й секунде матча «Атлетико» вышел вперед. Гол забил Конор Галлахер, который стал автором самого быстрого взятия ворот для представителя Англии в истории Лиги чемпионов.

Галлахер также забил самый быстрый гол «Атлетико» за всю историю участия «матрасников» в еврокубках.