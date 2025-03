Такого еще не было. В игре Атлетико – Реал установлен рекорд Лиги чемпионов

12 марта в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».

Уже на 27-й секунде матча «Атлетико» вышел вперед. Гол забил Конор Галлахер, который стал автором самого быстрого взятия ворот для представителя Англии в истории Лиги чемпионов.

Галлахер также забил самый быстрый гол «Атлетико» за всю историю участия «матрасников» в еврокубках.

27 seconds into the game. 🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Fastest Champions League goal scored by English player in history. pic.twitter.com/RpvpJJBq5u