Такого еще не было. В игре Атлетико – Реал установлен рекорд Лиги чемпионов
Конор Галлахер забил сливочным на 1-й минуте
12 марта в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Уже на 27-й секунде матча «Атлетико» вышел вперед. Гол забил Конор Галлахер, который стал автором самого быстрого взятия ворот для представителя Англии в истории Лиги чемпионов.
Галлахер также забил самый быстрый гол «Атлетико» за всю историю участия «матрасников» в еврокубках.
27 seconds into the game. 🔴⚪️🏴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2025
Fastest Champions League goal scored by English player in history. pic.twitter.com/RpvpJJBq5u
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти
Александр отметился в ворота нидерландского клуба на 6-й минуте ответного поединка