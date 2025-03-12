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  4. Такого еще не было. В игре Атлетико – Реал установлен рекорд Лиги чемпионов
Испания
12 марта 2025, 22:40 |
3758
0

Такого еще не было. В игре Атлетико – Реал установлен рекорд Лиги чемпионов

Конор Галлахер забил сливочным на 1-й минуте

12 марта 2025, 22:40 |
3758
0
Такого еще не было. В игре Атлетико – Реал установлен рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

12 марта в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».

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Уже на 27-й секунде матча «Атлетико» вышел вперед. Гол забил Конор Галлахер, который стал автором самого быстрого взятия ворот для представителя Англии в истории Лиги чемпионов.

Галлахер также забил самый быстрый гол «Атлетико» за всю историю участия «матрасников» в еврокубках.

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Конор Галлахер Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид статистика
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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